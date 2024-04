Ein globales Kraftpaket wurde enthüllt: TeKnowledge vereint die Kräfte von Cytek Security, Tek Experts und Elev8 und definiert die digitale Transformation mit erstklassiger Cybersicherheit, fortschrittlicher technischer Schulung und skalierbaren technischen Managed Services neu

TeKnowledge feiert heute sein globales Debüt und vereint die beeindruckenden Stärken von Cytek Security, Tek Experts und Elev8 in einem einzigen, einheitlichen Kraftpaket. Jedes Unternehmen bringt sein Fachwissen ein Cytek Security modernste Cybersicherheitsbereitschaft, Tek Experts beispiellose technische Enterprise Managed Services und Elev8 innovative technische Schulung und schafft so unter dem Dach von TeKnowledge ein umfassendes Portfolio, das End-to-End-Dienste für die digitale Transformation bietet. Dieser strategische Zusammenschluss läutet den Beginn einer neuen Ära der Technologiedienstleistungen ein, in der TeKnowledge als transformativer Katalysator für die digitale Entwicklung fungiert und Regierungen und Unternehmen weltweit mit beispiellosen Cybersicherheitsdiensten, fortschrittlicher technischer Schulung und technischen Enterprise Managed Services in großem Maßstab versorgt.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240409136257/de/

TeKnowledge: Uniting Cytek Security, Tek Experts, and Elev8 under one banner to pioneer the future of secure digital transformation and tech talent empowerment across the globe (Graphic: Business Wire)

TeKnowledge stützt sich auf mehr als ein Jahrzehnt Pionierleistungen in der Technologiedienstleistungsbranche sowie eine Liste renommierter Regierungs- und Unternehmenskunden weltweit und ist bestens gerüstet, um die Komplexität der digitalen Modernisierung zu meistern. Mit der Integration dieser leistungsstarken Marken geht TeKnowledge die kritischen Herausforderungen an, die Lücke bei technischen Fachkräften zu schließen und die Erfüllung digitaler Anforderungen zu beschleunigen, indem es eine ganzheitliche Suite von Dienstleistungen bereitstellt, die darauf ausgelegt sind, die Cybersicherheitsabwehr zu stärken, grundlegende technische Kompetenzen auszubilden und fachkundige technische Managed Services bereitzustellen, um die Umsetzung der Digitalisierungsstrategie zu rationalisieren und zu beschleunigen.

Unter der Leitung von Aileen Allkins, Präsidentin und CEO, erschließt TeKnowledge neue Wege im Bereich digitaler Dienste. Aufbauend auf ihrem bemerkenswerten Erfolg bei verschiedenen Technologiegiganten, darunter Microsoft und HP, hat Aileen zügig TeKnowledge als Marktführer für sichere und skalierbare Technologielösungen positioniert. In ihrer ersten strategischen Initiative hat Aileen ein außergewöhnliches Führungsteam aufgebaut, in dem erfahrene Führungskräfte von Tek Experts, Elev8 und Cytek vereint sind, und es durch strategische neue Besetzungen bereichert. Dazu gehörte es, Jyllene Miller als Chief Revenue and Growth Officer an Bord zu holen und auf ihre umfangreiche Erfahrung in Wachstumsstrategien und Marktentwicklung zurückzugreifen, die sie bei zahlreichen Fortune-500-Unternehmen gesammelt hat, um die globale Expansion von TeKnowledge voranzutreiben. Weiter verstärkt wird das Team durch Eric Schifflers als Chief Information Security Officer (CISO), dessen umfangreiche Erfahrung in globalen Organisationen wie der NATO, Ria Money Transfer und Roche die Cybersicherheitsabwehr und strategischen Sicherheitsinitiativen von TeKnowledge vertieft.

Die Unternehmensleitung von TeKnowledge, eine dynamische Gruppe erfahrener Führungskräfte, verkörpert eine Fülle unterschiedlicher Fachkenntnisse und treibt die strategische Vision des Unternehmens im öffentlichen und privaten Sektor voran. Ihre über Jahrzehnte verfeinerten kollektiven Fähigkeiten in den Bereichen weltweite Geschäftstätigkeit, Cybersicherheit, digitale Transformation und Kundenerfahrung sind für die Bewältigung der Komplexität der digitalen Landschaft unverzichtbar. Der einheitliche Ansatz dieses Teams setzt neue Branchenstandards und etabliert TeKnowledge als führenden Anbieter digitaler Dienstleistungen und zugleich als Katalysator für transformatives Wachstum und Widerstandsfähigkeit im digitalen Zeitalter.

"Ein einheitliches TeKnowledge bedeutet einen großen Wandel bei den digitalen Transformationsdiensten", erklärt Aileen Allkins, Präsidentin und CEO. "Durch die Zusammenführung des Fachwissens von Cytek Security, Tek Experts und Elev8 unter dem Dach von TeKnowledge entsteht eine Synergie, die unseren Kunden zugutekommt, da wir unsere Leistung verbessern, um schnellere und wirkungsvollere Ergebnisse zu erzielen. Dies versetzt uns in die Lage, den Mangel an technischen Fachkräften effektiv anzugehen und das Tempo der digitalen Innovation zu erhöhen. TeKnowledge bietet eine umfassende Suite erstklassiger Cybersicherheitsdienste, erstklassige digitale Schulungen und skalierbare technische Managed Services, um Regierungen und Unternehmen weltweit durch die Komplexität der digitalen Transformation zu leiten. Unser Ansatz integriert diese Dienste nahtlos, maximiert die Effizienz, vereinfacht Prozesse und beschleunigt die Erreichung strategischer Ziele mit beispielloser Präzision und Wirkungskraft."

So überbrückt TeKnowledge globale Gräben mit lokaler Wirkung

Optimierte Managed Technical Services: TeKnowledge (ehemals Tek Experts) zeichnet sich durch überlegene operative Exzellenz und agile Lösungen aus, die durch ein globales Netzwerk von Fachleuten unterstützt werden, einschließlich einer bedeutenden Präsenz auf Schwellenmärkten. Unsere Enterprise Managed Services zeichnen sich durch ihre Eignung zur nahtlosen Integration und Skalierung aus und stellen sicher, dass Unternehmen in der digitalen Landschaft operative Überlegenheit gewinnen und strategische Erfolge erzielen.

Technische Präzisionsschulung: Die maßgeschneiderten Schulungsprogramme von TeKnowledge (ehemals Elev8) gehen den globalen Mangel an Fachkräften direkt an und sind strategisch darauf ausgelegt, sowohl die aktuelle Generation als auch zukünftige Generationen mit den Fähigkeiten auszustatten, die nötig sind, um sich in der wandelhaften Technologielandschaft zurechtzufinden und sich zu behaupten, und um auf die vor ihnen liegenden Herausforderungen und Gelegenheiten vorbereitet zu sein.

Dynamische Cybersicherheitsdienste: Mit einer umfassenden Suite von Beratungs- und Managed Security Services (MSS)-Angeboten stattet TeKnowledge (ehemals Cytek Security) seine Kunden mit dynamischen Verteidigungsmechanismen gegen die sich entwickelnde Cyberwelt aus.

Der Start von TeKnowledge läutet eine wichtige Entwicklung in der globalen digitalen Landschaft ein und betont eine Zukunft, in der digitale Sicherheit und operative Exzellenz weltweit von etwas Wünschenswertem zu einer Selbstverständlichkeit werden. Im Mittelpunkt dieser Transformation stehen die soliden Fachkräfte Ingenieure, die Ingenieure unterstützen, und Entwickler, die Entwickler unterstützen um Fachwissen und Zusammenarbeit bei der Bewältigung der bevorstehenden digitalen Herausforderungen in einer neuen Größenordnung sicherzustellen.

Weitere Informationen über TeKnowledge finden Sie unter www.TeKnowledge.com.

Über TeKnowledge: Fortschritt beschleunigen, Zukunft sichern.

TeKnowledge fungiert als transformativer Katalysator für die digitale Evolution und ermöglicht es Regierungen und Unternehmen weltweit, die Herausforderungen der digitalen Transformation heute und morgen zu meistern, indem sie erstklassige Cybersicherheit und Managed Security Services (MSS) implementieren, digitale Schulungen auf höchster Ebene durchführen und Technical Managed Services in großem Maßstab nutzen. TeKnowledge stellt sich eine Welt vor, in der alle Regierungen und Unternehmen über die fortschrittlichsten, sichersten und zugänglichsten Technologielösungen verfügen. Unser Engagement für technologische Ausstattung, Sicherheit und Weiterentwicklung positioniert uns einzigartig auf dem Markt und gewährleistet, dass unsere Kunden darauf vorbereitet sind, ihre strategischen Ziele im digitalen Zeitalter zuversichtlich und mit Wettbewerbsvorteil zu erreichen. Beginnen Sie Ihre Reise in Richtung digitaler Spitzenleistungen mit einem Besuch bei TeKnowledge.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240409136257/de/

Contacts:

Karen Gillo

646.628.4895

pr@TeKnowledge.com