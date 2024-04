© Foto: Andreas Arnold/dpa +++ dpa-Bildfunk +++



Robert Halver, Leiter der Kapitalmarktanalyse bei der Baader Bank, gibt im Interview einen optimistischen Ausblick auf das zweite Quartal des Jahres, sieht aber trotzdem Bedarf für eine gesunde Marktkonsolidierung. Es sei notwendig, die Marktluft gezielt abzulassen, um Überhitzungen vorzubeugen. Halver hebt hervor, dass die Aktienmarktbreite zunimmt, insbesondere in den USA, wo neben den großen Indizes auch kleinere Unternehmen und Branchen zunehmend an Wert gewinnen. Er betont die Wichtigkeit deutscher Unternehmen im globalen Kontext, vor allem in Zeiten einer sich erholenden Weltwirtschaft. Die Diskussion erstreckt sich weiter auf die Rolle der Zentralbanken, insbesondere der EZB, die im …