Textron Aviation kündigte heute die Indienststellung der verbesserten Cessna Skyhawk, Cessna Skylane, Turbo Skylane und Turbo Stationair HD nach den ersten Auslieferungen für jedes Flugzeug an. Diese jüngsten Produktinvestitionen zielen darauf ab, einen modernen und stilvollen Ton zu schaffen, der mit den neuesten Cessna Citation Jets übereinstimmt und gleichzeitig den bekannten Komfort, die Haltbarkeit und die Leistung der kultigen Cessna-Kolbenflugzeuge beibehält.

Die Cessna Skyhawk, Skylane, Turbo Skylane und Turbo Stationair HD werden von Textron Aviation Inc. entwickelt und hergestellt, einem Unternehmen der Textron Inc. (NYSE: TXT).

"Diese Verbesserungen der kultigen Cessna-Kolbenflugzeugfamilie bieten mehr Komfort, Funktionalität und Stil", sagte Chris Crow, Vice President, Piston Sales. "Egal, ob Sie ein Flugschüler oder ein erfahrener Flieger sind, die umfangreiche Produktpalette bietet etwas, das Ihre Bedürfnisse erfüllt, Ihre Flugabenteuer aufwertet und die Reise des Fliegens inspiriert."

Mit neuen Funktionen und Designelementen sind die Cessna-Flugzeuge weiterhin vielseitige und zuverlässige Werkzeuge, die es den Kunden ermöglichen, eine breite Palette von Missionen zu erfüllen. Die neuen Innenausstattungen umfassen:

Komplett neue komfortable Sitze mit zusätzlicher Unterstützung und Polsterung

Elektrische Kopfhöreranschlüsse an jedem Sitz

USB-A und -C-Anschlüsse zum Aufladen an jedem Sitz

Schlanke, schwarze Instrumententafeln

Durchdacht platzierte Seiten- und Handytaschen im gesamten Flugzeug

Integrierte Überkopf-Klimaanlage in ausgestatteten Flugzeugen

Eine neue Mittelarmlehne, die für bestimmte Modelle erhältlich ist

Was das Äußere betrifft, so können die Eigentümer aus einer Vielzahl von neuen, modernen Außengestaltungen wählen, die ihren Vorlieben entsprechen.

Die Investition von Textron Aviation in die Cessna-Kolbenflugzeugreihe zeigt die anhaltende Begeisterung und Unterstützung des Unternehmens für Piloten auf der ganzen Welt, ganz gleich, ob sie ihre Ausbildungsambitionen verfolgen oder ihr nächstes Abenteuer planen. Das Unternehmen widmet sich weiterhin der Bereitstellung von Spitzentechnologie und außergewöhnlicher Handwerkskunst für die Luftfahrtgemeinschaft. Die neuen Innenausstattungen werden auf der mit Spannung erwarteten Veranstaltung SUN 'n FUN 2024 in Lakeland, Florida, enthüllt.

Über Textron Aviation

Wir inspirieren die Reise des Fliegens. Seit mehr als 95 Jahren hat Textron Aviation Inc., ein Unternehmen der Textron Inc., unser kollektives Talent über die Marken Beechcraft, Cessna und Hawker hinweg genutzt, um das beste Flugerlebnis für unsere Kunden zu entwickeln und zu liefern. Mit einem Angebot, das von Geschäftsflugzeugen, Turboprops und Hochleistungskolben bis hin zu Produkten für Spezialeinsätze, Militärtrainern und Verteidigung reicht, verfügt Textron Aviation über das vielseitigste und umfassendste Luftfahrtproduktportfolio der Welt und eine Belegschaft, die mehr als die Hälfte aller Flugzeuge der allgemeinen Luftfahrt weltweit hergestellt hat. Kunden in mehr als 170 Ländern verlassen sich auf unsere legendäre Leistung, Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit sowie auf unser zuverlässiges globales Kundendienstnetz, um erschwinglich und flexibel zu fliegen.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.txtav.com www.defense.txtav.com www.scorpionjet.com.

Über Textron Inc.

Textron Inc. ist ein branchenübergreifendes Unternehmen, das sein globales Netzwerk aus Flugzeug-, Verteidigungs-, Industrie- und Finanzunternehmen nutzt, um seinen Kunden innovative Lösungen und Dienstleistungen anzubieten. Textron ist weltweit bekannt für seine starken Marken wie Bell, Cessna, Beechcraft, Hawker, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO, Arctic Cat, Textron Systems und TRU Simulation Training. Weitere Informationen finden Sie unter: www.textron.com

Bei bestimmten Aussagen in dieser Pressemitteilung handelt es sich um zukunftsgerichtete Aussagen, die Umsätze prognostizieren oder Strategien, Ziele, Aussichten oder andere nicht-historische Angelegenheiten beschreiben. Diese Aussagen gelten nur für den Zeitpunkt, an dem sie gemacht werden, und wir übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren. Diese Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse erheblich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden.

