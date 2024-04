Interactive Venture Partners hat die Gründung und Auflegung seines ersten Fonds bekannt gegeben. Mit einer anfänglichen Kapitalzusage von 50 Mio. EUR wird Interactive Venture Partners Fund LP vom Family Office von Thomas Peterffy, dem Gründer und Chairman von Interactive Brokers Group, Inc. unterstützt. Interactive Venture Partners stellt Innovatoren, Unternehmern und Gründern von Startups in Mittelosteuropa Kapital zur Verfügung und unterstützt diese Unternehmen bei ihrem Wachstum. Interactive Venture Partners investiert in Unternehmen in der Frühphase, die sich in verschiedenen Branchen befinden. Der Schwerpunkt liegt dabei auf innovativen Technologieprodukten und -dienstleistungen, wobei die Teams hauptsächlich in Mittelosteuropa ansässig sind.

Thomas Peterffy, Gründer und Chairman von Interactive Brokers Group, Inc., erklärte: "Meine Erfahrung ist, dass Erfolg nur mit starkem Ehrgeiz, großer Leidenschaft und praktischer, professioneller Ausführung erreicht werden kann. Interactive Venture Partners hat sich zum Ziel gesetzt, unsere Unternehmer und ihre Startups mit Kapital, Mentoring und Networking zu unterstützen, damit sie erfolgreich sein können. Davon profitieren wir als Investoren und helfen dabei, ein stärkeres Ökosystem für Startups aufzubauen."

Mit einer in den USA ansässigen Fonds- und Fondsmanagementgesellschaft, die durch ein in Budapest ansässiges Team ergänzt wird, bietet Interactive Venture Partners ein tiefes Verständnis der globalen Märkte und bringt jahrzehntelange Erfahrung in einer Vielzahl von Branchen mit. Als Investoren in Mittelosteuropa haben wir besondere Erfahrung darin, lokalen Unternehmern zu helfen, sich zu profilieren und Zugang zu größeren Märkten, Ressourcen und Know-how zu erhalten. Zusätzlich zu den Kapitalzusagen können Gründer, die mit Interactive Venture Partners zusammenarbeiten, von einer Innovationskultur profitieren, die von Thomas Peterffys Vision und einer unternehmerischen Denkweise angetrieben wird.

Laszlo Czirjak, Managing Partner bei Interactive Venture Partners, fügte hinzu: "Wir bieten Unternehmern Investitionen im Stil eines US-Familienbüros mit gründerfreundlichen Konditionen, Mentoring, einer langfristigen Perspektive, schnellen Entscheidungsprozessen, einer großen finanziellen Kapazität für Folgefinanzierungen (falls erforderlich) sowie einem internationalen Netzwerk."

Interactive Venture Partners wird in Kürze seine ersten Investitionen bekannt geben.

