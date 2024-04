Investoren blicken gespannt auf die bevorstehenden US-Inflationsdaten: Der Dow Jones gibt leicht nach, während der Nasdaq mit einem kleinen Plus schließt. Nvidia und andere Tech-Giganten stehen unter Druck. Die Märkte warten auf Signale der Fed zu möglichen Zinssenkungen.Vor den zur Wochenmitte anstehenden US-Verbraucherpreisen haben die US-Aktienmärkte am Dienstag ihre zwischenzeitlich klaren Verluste wettgemacht. Die Erholung im späten Handel erfolgte in Reaktion auf Aussagen von US-Notenbankmitglied ...

Den vollständigen Artikel lesen ...