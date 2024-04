Intel präsentiert eine neue Generation seines KI-Chips, der in direkter Konkurrenz zu Nvidia steht und signifikante Veränderungen in der Halbleiterbranche für künstliche Intelligenz ankündigen könnte. Der sogenannte Gaudi 3-Chip soll laut Unternehmensangaben im dritten Quartal auf den Markt kommen und verspricht, die Performance in zweierlei Hinsicht zu verbessern: beim Training ...

Den vollständigen Artikel lesen ...