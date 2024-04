Solana Kurs Prognose: Kann der Abverkauf noch verhindert werden?

Solana hat in der vergangenen Zeit eine sehr hohe Nachfrage verzeichnet und den DApp-Marktführer Ethereum zeitweise in einigen Metriken übertroffen oder tut es noch immer. Dadurch konnte Solana seine steile Rallye fortsetzen und einen der größten Kursanstiege unter den führenden Kryptowährungen verzeichnen. Zuletzt gab es jedoch einige Transaktionsprobleme, welche die Sorgen der Anleger entfacht haben. Bricht Solana nun unter seinem eigenen Erfolg zusammen oder gibt es noch eine Rettung und wie lange wird diese benötigen? Lesen Sie jetzt die Solana Kurs Prognose, um dies und mehr über die weitere Entwicklung zu erfahren.

Kommen die Solana-Netzwerkprobleme wirklich von der hohen Nachfrage?

Die Blockchain von Solana bietet besonders niedrige Transaktionsgebühren und eine hohe Geschwindigkeit. Deshalb war sie in der letzten Zeit immer gefragter unter Memecoin-Entwicklern und -Tradern, welche zudem aufgrund der größten Kursanstiege unter allen Kryptosektoren umso begehrter waren und zeitweise mit über 40 % einen Großteil des DEX-Handelsvolumens ausgemacht haben.

Allerdings hat nun eine neue Untersuchung von Blockaid bekannt gegeben, dass 50 % der Solana-Presale-Token zwischen November 2023 und Februar 2024 als bösartig eingestuft wurden, wobei es auf Base nur 16 % sind und 91 % Vulnerabilitäten haben.

Beispielsweise werden bei diesen legitime Transaktionen imitiert und verführerische Websites erstellt sowie Fake-Identitäten von Krypto-Influencern genutzt. Ebenso gab es rassistische Memecoins und mehr. Dies hat bei einigen Sorgen über die Sicherheit des Solana-Ökosystems aufkommen lassen.

Ein neuer Bericht von Gautam Chhugani und Mahika Sapra von Bernstein offenbart, dass Solana auch in Bezug auf die Stablecoin-Metriken unter den Blockchain-Zahlungen führend ist. Dabei macht Solana 43 % der Transaktionen aus und kann somit den ehemaligen Marktführer Ethereum mit seinen 27 % verdrängen.

Zurückzuführen sein soll die höhere Nachfrage nach den Stablecoins auf das Single-Layer-Design ohne Layer-2s, die direkten On-Ramps von Kryptobörsen, den höheren Durchsatz und die niedrigeren Transaktionskosten.

Anteil der Stablecoin-Transaktionen der Blockchains | Quelle: The Block - Bernstein

Zudem war Solana bereits zuvor häufiger wegen Problemen negativ aufgefallen. So kam es erst im Februar zu einem größeren Ausfall und auch im Jahr 2022 gab ein paar kleinere und größere Probleme, obwohl die Transaktionsanzahl noch nicht so hoch war.

Transaktionsfehler von Solana sollen behoben werden

Laut den Aussagen der Solana-Entwickler sollen die Netzwerkprobleme voraussichtlich am 15. April behoben worden sein. So äußerte Mert Mumtaz, der Geschäftsführer des Solana-Back-End-Support-Unternehmens Helius Labs, dass ein Implementierungsfehler anstelle eines Designfehler zu dem hohen Anteil von zeitweise 75,7 % und aktuell 58,1 % Fehltransaktionen geführt hat.

Verhältnis fehlgeschlagener und erfolgreicher Solana-Transaktionen | Quelle: Dune

Implementationsfehler können hingegen schnell und einfach eliminiert werden. Designfehler sind hingegen ernster und von fundamentaler Natur. Nun müssen jedoch nur die fehlerhaften Bestandteile (Quinn-Implementation von QUIC) ersetzt werden, ohne die gesamte Blockchain neu aufzusetzen.

Andre Cronje, der Erfinder des Fantom Networks, hatte geäußert, dass der Transaktionsstau auf das hohe Wachstum des Ökosystems und die gestiegene Nachfrage nach Block-Space zurückzuführen ist. Es handle sich seiner Meinung nach um eine technische Frage und keinen Fehler des Konsensmechanismus.

Ein Grund für die hohe Anzahl der Fehltransaktionen sollen die vielen Spam-Transaktionen gewesen sein. Bei diesen haben Bots versucht, mit ihren Handlungen den regulären Nutzern zuvorzukommen.

Nun muss Solana erst einmal seine Transaktionsfehler in den Griff bekommen. Laut Chhugani und Sapra von Bernstein ist eine 15- bis 20-fache Steigerung der TPS (Transaktionen pro Sekunde) notwendig, um von 700 auf 10.000 TPS zu kommen. Diese Kluft sollen Blockchains jedoch allgemein noch nicht überwunden haben.

Der Solana-Mitbegründer Raj Gokal äußerte jedoch, dass die fehlgeschlagenen Transaktionen nichts mit der Skalierbarkeit von Solana zu tun haben. Zudem geht Anatoly Yakovenko, der Geschäftsführer von Solana, davon aus, dass ein langwieriger Testprozess notwendig ist, um die Fehler zu eliminieren.

Weitere Auswirkungen der Transaktionsfehler auf Solana

Die Transaktionsfehler haben es für DEX-Trader besonders nervig gemacht, wenn diese unzählige Versuche benötigt haben, um eine Order zu eröffnen oder zu schließen. Aufgrund dieser Komplikationen haben sich auch einige Solana-basierte Projekte für eine Verzögerung ihrer Starts entschieden.

Sobald die Skalierungsprobleme behoben wurden, könnte mehrere Kryptowährungen gleichzeitig starten, was wiederum die Netzwerkaktivität stärker steigen lassen und einen positiven Einfluss auf die Kursentwicklung haben könnte.

Ein besonders vielversprechender und laut Gerüchten von Memecoin-Experten gestartete Token ist der stark gefragte Slothana. Er konnte mit seinem Presale seit zwei Wochen täglich über 1 Mio. USD einwerben und insgesamt mehr als 10 Mio. USD erzielen.

Slothana macht sich die große Nachfrage nach Solana-Memecoins und fairen Presales zunutze, bei denen alle Anleger dieselben Startbedingungen beim Listing erhalten. Derzeit bekommen die Investoren pro 1 SOL 10.000 SLOTH.

Die Tatsache, dass Slothana ebenfalls aus der Memecoin-Schmiede des erfolgreichen Memetokens Smog stammt, erklärt auch die auffallend hohe Nachfrage. Denn viele möchten vermutlich vor der ersten Listung einsteigen, da sein Vorgänger innerhalb nur eines Monats um über 27.700 % explodierte.

Solana Kurs Prognose

Solana Futures Open Interest | Quelle: Coinglass

Zuletzt hatte Solana ein neues Allzeithoch beim Futures Open-Interest erreicht. Dieses stieg innerhalb von drei Monaten von 1,22 Mrd. USD auf 2,86 Mrd. USD am 1. April um mehr als das Doppelte an, was auf ein zugenommenes Handelsinteresse hindeutet.

Nun arbeiten die Entwickler an der Behebung der Transaktionsfehler. Sollten die Äußerungen von Mert Mumtaz stimmen, so könnte diese bereits am 15. April eliminiert worden sein und der Optimismus zusammen mit den Bitcoin-Halving am 20. April zurückkehren.

Möglicherweise könnte sich die Behebung der Transaktionsprobleme jedoch auch noch weiter in die Länge ziehen und belastend auswirken, da Entwickler und Trader andere Blockchains wie beispielsweise das gerade an Beliebtheit gewinnende Base bevorzugen könnten.

Aber auch der Schutz vor Betrug, Spam und Hass, die durch zu niedrige Einstiegsschwellen wie geringer technischer Aufwand und niedrige Gebühren leichter ermöglicht wurden, muss bald stärker fokussiert werden, ohne die dezentralen Ideale zu stark zu kompromittieren.

Während Solana kürzlich Ethereum noch beim DEX-Handelsvolumen übertreffen konnte, ist die Blockchain mittlerweile wieder mit 1,12 Mrd. USD innerhalb der vergangenen 24 Stunden auf den dritten Platz gefallen.

Gerade ist Solana in einem Seitwärtstrend innerhalb eines bullischen Dreiecks gefangen. Aufgrund der aktuellen Nachrichtenlage ist tendenziell mit einem leicht bärischen Umfeld zu rechnen. Auch ein möglicher Pre-/Post-Halving-Abverkauf könnte sich belastend auf Solana auswirken.

Zunächst muss die gelbe Widerstandszone zwischen 163,62 und 171,80 USD erfolgreich verteidigt werden, um die Doppel-Top-Formation abwenden zu können. Möglicherweise entsteht aber auch noch eine Schulter-Kopf-Schulter-Formation, die ebenfalls nach unten aufgelöst werden kann.

Sollte die Zone nach unten durchbrochen werden, so ist mit Abverkäufen bis auf 116,45 und sogar 97,18 USD zu rechnen. Bis in Q2/Q3 2025 sollte Solana hingegen neue Allzeithochs von mehr als 500 USD erreichen. Einige Analysten rechnen bis 2030 sogar mit Kursen von 3.200 USD.

zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.