Gut geplant in den Tag. Mit dem w:o-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.Unternehmenstermine 07:00 Uhr, Schweiz: Barry Callebaut, Halbjahreszahlen 08:00 Uhr, Großbritannien: Tesco, Jahreszahlen 10:00 Uhr, Deutschland: Deutsche Telekom, Hauptversammlung, Bonn 10:30 Uhr, Deutschland: Uzin Utz SE, Bilanz-Pk, Ulm 11:00 Uhr, Österreich: Palfinger, Hauptversammlung 13:30 Uhr, Frankreich: Airbus Group, Hauptversammlung 14:00 Uhr, USA: KKR & Co, Investor Day 14:15 Uhr, Schweiz: Zurich Insurance Group, Hauptversammlung Tipp aus der Redaktion Übrigens: Aktien kann man bei SMARTBROKER+ für 0 Euro handeln!*Kostenlose …