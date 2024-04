© Foto: Fabian Sommer - dpa



Investoren sollten einen zweiten Blick auf Wasserstoff werfen, müssen aber bei der Auswahl vorsichtig sein und etwas Geduld haben, sagen Experten. Welche Titel sie empfehlen.An der Wall Street ist der Wasserstoff zuletzt in Ungnade gefallen. Der Global Hydrogen ETF ist seit seinem Höchststand im Jahr 2021 um 81 Prozent gefallen, und auch andere Wasserstoffaktien liegen weit unter ihren Höchstständen. So haben beispielsweise die Titel von Plug Power im Verlauf der letzten zwölf Monate zwei Drittel ihres Wertes verloren, während es für Nel Asa in dem Zeitraum um rund 58 Prozent abwärts ging und Ballard Power etwa 37 Prozent einbüßten. Skeptiker sagen, der sauberste Wasserstoff sei zu teuer …