Emittent / Herausgeber: Legal Finance SE

Legal Finance SE: Neue Klagen und Update zu finanzierten Fällen



10.04.2024 / 06:30 CET/CEST

Die Legal Finance SE gibt bekannt, dass mehrere neue Finanzierungsverträge abgeschlossen werden konnten, die in neuen Klagen resultieren werden. Die Klagen werden aktuell von spezialisierten Anwälten vorbereitet und zeitnah erhoben. Die Fälle betreffen internationale Sachverhalte und wurden von Legal Finance ausführlich geprüft. Legal Finance finanziert internationale Rechtsstreitigkeiten, Gerichtsprozesse und Forderungen und ist mit einem Anteil am Prozesserfolg beteiligt. Ein finanziertes Verfahren konnte kürzlich positiv abgeschlossen werden. Im Rahmen eines Vergleichs wurden 76% der Klagesumme an den Anspruchsinhaber gezahlt. Ein Vergleich erspart Legal Finance weitere (teils hohe) Prozesskosten und ist oft ein größerer Erfolg als ein gewonnener Prozess. Außerdem gibt es Fortschritte in einigen der von Legal Finance finanzierten Prozesse: Es gab bereits mündliche Verhandlungen, und wir erwarten zeitnah positive Neuigkeiten. Legal Finance prüft außerdem kontinuierlich neue, auch internationale Fälle in diversen Rechtsgebieten zur Finanzierung. Legal Finance SE

Legal Finance ist ein Prozessfinanzierer aus Frankfurt am Main, der in internationale Rechtsansprüche und Gerichtsprozesse investiert. Legal Finance finanziert sowohl übliche Gerichtsprozesse, z.B. in Deutschland, als auch internationale Großverfahren, Massenverfahren, spekulative Forderungen, Insolvenzforderungen, Spezialverfahren, z.B. Staatshaftung, UDRP, URS, ADR u.ä., Vollstreckungen und Inkasso. Legal Finance finanziert unter anderem über die Legal Finance International GmbH (Düsseldorf) und die Legal Finance Processing Ltd. (London).





