RESULTAT AUS DEM RECHT ZUR VORZEITIGEN RÜCKZAHLUNG NACH WAHL DER OBLIGATIONÄRE AUFGRUND EINES KONTROLLWECHSELS



HINTERGRUND

Crealogix Holding AG, Maneggstrasse 17, 8041 Zürich (die "Emittentin") hat im Jahr 2019 eine kotierte 1.5%-Wandelanleihe 2019 - 2024 in der Höhe von CHF 25'000'000 (Valorennummer: 41904722, ISIN: CH0419047227, Ticker: CLX19) (die "CLX19-Anleihen") ausgegeben. Die CLX19-Anleihen haben einen Nennwert von je CHF 5'000 und werden spätestens am 6. November 2024 zur Rückzahlung fällig. Die Bedingungen der Wandelanleihe (die "Wandelanleihebedingungen") enthalten Bestimmungen, die einen Kontrollwechsel definieren und die Rechte der Inhaber von Wandelobligationen (die "Obligationäre") bei einem Kontrollwechsel festlegen. RESULTAT VORZEITIGE RÜCKZAHLUNG NACH WAHL DER OBLIGATIONÄRE AUFGRUND EINES KONTROLLWECHSELS

Im Zuge des Kontrollwechsels vom 7. Februar 2024 wurden der Emittentin bis zum Ablauf der massgeblichen Kontrollwechsel-Put-Periode gemäss Ziff. 6.4 der Wandelanleihebedingungen, am 8. April 2024 CLX19-Anleihen mit einem Gesamtnennwert von CHF 22'325'000 angedient. Die Lieferung der CLX19-Anleihen, für welche die Put-Option gültig ausgeübt wurde, gegen Zahlung des Nennwerts sowie der aufgelaufenen, unbezahlten Zinsen erfolgt am 22. April 2024. Unter Berücksichtigung bereits gewandelter CLX19-Anleihen beläuft sich der ausstehende Nominalwert der CLX19-Anleihen nach der Abwicklung dieser Rückzahlung noch auf CHF 1'820'000. Die Emittentin macht darauf aufmerksam, dass sie gemäss Ziff. 7.2 der Wandelanleihebedingungen das Recht hat, die Wandelanleihe jederzeit unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 30 Kalendertagen vollständig zum Nennwert, zuzüglich aufgelaufener Zinsen, zurückzuzahlen, wenn mindestens 85% des gesamten Emissionsvolumens gewandelt oder von der Emittentin zurückgekauft und die entsprechenden Obligationen getilgt wurden. Medienmitteilung (PDF)

