Lattice Semiconductor (NASDAQ: LSCC), der führende Anbieter von programmierbaren Low-Power-Systemen, kündigte heute eine neue Motion-Control-Referenzplattform an, die die Entwicklung flexibler und effizienter Motorsteuerungen im geschlossenen Regelkreis beschleunigt. Durch die Kombination von sicheren, stromsparenden Lattice FPGAs und der robusten industriellen Ethernet-Konnektivität von ADI ermöglicht die Plattform Multiprotokoll-Designs mit einer gehärteten Sicherheits-Engine und bietet eine präzise Geschwindigkeits- und Stromverbrauchskontrolle, die für intelligente industrielle Automatisierungsanwendungen unerlässlich ist.

"Wir freuen uns, dass wir mit unserer stromsparenden und sicheren FPGA-Technologie die Produktivität und Zuverlässigkeit der intelligenten Fertigung beschleunigen können", sagte Matt Dobrodziej, Corporate Vice President of Segment Marketing and Business Development bei Lattice. "Diese gemeinsame Lösung, die wir mit ADI entwickelt haben, ist ein Beispiel für unser Engagement, unseren Industriekunden intelligentere, besser vernetzte und effizientere Lösungen zu bieten."

Zu den wichtigsten Merkmalen der neuen Motion-Control-Referenzplattform gehören:

Lattice FPGAs mit geringem Stromverbrauch und kleinem Platzbedarf, einschließlich Lattice CertusPro-NX und Lattice MachXO3D, mit einer speziellen gehärteten Sicherheits-Engine mit sicherer eindeutiger ID, die die Einhaltung des European Cyber Resilience Act ermöglicht.

Flexible, stromsparende ADI-Industrie-Ethernet-Konnektivität für Multiprotokoll-Designs mit präziser analoger Leistungsumwandlungstechnologie für genaue Geschwindigkeits- und Leistungssteuerung

"Da etwa 65 der industriellen Energie von motorgetriebenen Systemen verbraucht wird 1, treibt die ADI-Technologie das effiziente Design von drehzahlvariablen Antrieben voran, die das Potenzial haben, den Energieverbrauch um bis zu 60 pro Jahr zu senken2," sagte Fiona Treacy, Managing Director bei ADI. "Die Kombination von ADIs Lösungen für Präzisionsstrommessung, Energiemanagement und industrielles Ethernet mit den Low-Power-FPGAs von Lattice beschleunigt die Entwicklung von effizienten, kompakten und thermisch optimierten Designs."

Sehen Sie Live-Demonstrationen auf der Embedded World 2024

Das neue Motion Control Board wird auf der embedded world 2024 vom 9. bis 11. April 2024 in Nürnberg, Deutschland, ausgestellt. Besuchen Sie den Stand von Lattice in Halle 4, Stand Nr. 528, und erleben Sie die innovativen Low-Power-FPGA-Lösungen für Industrie-, Automobil- und Sicherheitsanwendungen am Edge.

Über Lattice Semiconductor

Lattice Semiconductor (NASDAQ: LSCC) ist der Marktführer im Bereich programmierbarer energieeffizienter Anwendungen. Wir lösen Kundenprobleme im gesamten Netzwerk von der Edge bis zur Cloud in den wachstumsstarken Kommunikations-, Computing-, Industrie-, Automobil- und Endverbrauchermärkten. Unsere Technologie, unsere langjährigen Beziehungen und unser Engagement für erstklassigen Support ermöglichen unseren Kunden eine schnelle und einfache Freisetzung ihrer Innovationen, um eine intelligente, sichere und vernetzte Welt zu schaffen.

Mehr Informationen über Lattice finden Sie unter: www.latticesemi.com. Sie können uns auch folgen über LinkedIn, Twitter, Facebook, YouTube, WeChat, oder Weibo.

