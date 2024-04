FRANKFURT (dpa-AFX)



AKTIEN

DEUTSCHLAND: - ETWAS ERHOLT ERWARTET - Auf den kräftigen Rücksetzer vom Vortag am deutschen Aktienmarkt dürfte zur Wochenmitte eine kleine Erholung folgen. Der Dax, der am Dienstag auf den niedrigsten Stand seit knapp drei Wochen gefallen war, wird am Mittwochmorgen etwas fester erwartet. Der Broker IG taxierte den Dax rund zwei Stunden vor dem Start knapp ein halbes Prozent höher auf 18 166 Punkte. Am Dienstag gab es den dritten größeren Dax-Verlust seit dem Rekordhoch von Ende März - jeweils gefolgt von Erholungen. "Noch verfahren viele Anleger nach dem Muster, schon leichte Schwächetage zum Einstieg zu nutzen. Sollte hier die Erkenntnis reifen, dass es für neue Höchstkurse nicht mehr reicht, dürften Gewinnmitnahmen in großem Stil einsetzen", schrieb Marktstratege Jürgen Molnar vom Broker Robomarkets. Im Fokus stehen zur Wochenmitte die Verbraucherpreise in den USA für den März. Die Teuerung ist der wesentliche Einflussfaktor für die Geldpolitik der Notenbank Fed. Die Hoffnung auf baldige Zinssenkungen durch die Fed waren zuletzt geschwunden, was den Rekordlauf der Aktienbörsen gebremst hatte.

USA: - ZURÜCKHALTUNG - Vor den zur Wochenmitte anstehenden US-Inflationsdaten haben die US-Aktienmärkte am Dienstag ihre zwischenzeitlich klaren Verluste wettgemacht. Die Erholung im späten Handel erfolgte in Reaktion auf Aussagen von US-Notenbankmitglied Raphael Bostic. Der Fed-Gouverneur bekräftigte seine Erwartung einer Zinssenkung in diesem Jahr; und er fügte hinzu, etwaige Schwächesignale vom Arbeitsmarkt würden ihn veranlassen, frühere und stärkere Zinssenkungen in Betracht zu ziehen. Der Dow Jones Industrial schloss mit einem Minus von 0,02 Prozent bei 38 883,67 Punkte, nachdem er im Verlauf um bis zu 0,9 Prozent gefallen war. Für den marktbreiten S&P 500 ging es vom Minus am Ende auf plus 0,14 Prozent und 5209,91 Zähler. Der Nasdaq 100 gewann letztlich 0,39 Prozent auf 18169,91 Punkte.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die Anleger an den Börsen Asiens haben sich am Mittwoch vor US-Inflationszahlen zurückgehalten. Japan fiel der Nikkei 225 im späten Handel um 0,3 Prozent. Der CSI 300 mit den wichtigsten Werten, die an den chinesischen Festlandbörsen notiert sind, sank um 0,6 Prozent. Der Hang Seng der Sonderverwaltungszone Hongkong stieg hingegen um fast 2 Prozent. Moderate Gewinne gab es zudem in Australien.



DAX 18076,69 -1,32%

XDAX 18128,26 -0,93%

EuroSTOXX 50 4990,90 -1,09%

Stoxx50 4363,56 -0,65%



DJIA 38883,67 -0,02%

S&P 500 5209,91 0,14%

NASDAQ 100 18169,90 0,39%

°



ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:





Bund-Future 132,64 +0,08%

°



DEVISEN:





Euro/USD 1,0852 -0,05

USD/Yen 151,77 0,01

Euro/Yen 164,71 -0,03

°



ROHÖL:





Brent 89,43 +0,01 USD WTI 85,26 +0,03 USD °



/mis