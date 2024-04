News von Trading-Treff.de Die Trendlinie ab dem Allzeithoch im DAX hat gehalten. Wie skizziert sich die Wall Street vor den Inflationsdaten? Dein Ausblick für das Trading am 10.04.2024 Wieder über 1 Prozent Minus im DAX Zum Wochenauftakt in der Morgenanalyse vom 08.04.2024 fragten wir uns mit diesem Chartbild, ob es weitere Abschläge beim DAX geben wird (Rückblick): Doch zunächst stand eine Erholung an, die sich jedoch nur bis an die Trendlinie zog, ...

