DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

RHEINMETALL - Der Rüstungskonzern bemüht sich um den Zuschlag für den Nachfolger des Spähpanzers Fennek für die Bundeswehr. Das Unternehmen hat eine entsprechende Offerte in dieser Woche beim Bund eingereicht, wie das Handelsblatt von mit den Vorgängen vertrauten Personen erfahren hat. Insgesamt geht es um ein Auftragsvolumen von 3 bis 4 Milliarden Euro. Rheinmetall bietet als Fennek-Nachfolger das Panzerfahrzeug Fuchs an, der bereits bei der Bundeswehr im Einsatz ist. Daneben bewirbt sich auch ein Konsortium bestehend aus General Dynamics und Steyr um den Zuschlag für den künftigen Spähpanzer der Bundeswehr. Mit einer Entscheidung wird in diesem Jahr gerechnet. (Handelsblatt)

LUFTHANSA - Für den Luftfahrtkonzern Deutsche Lufthansa ist nicht nur das Tauziehen mit dem markeneigenen Personal anstrengend. Auch die Tochtergesellschaft Austrian Airlines (AUA) kommt wegen der Forderungen ihrer Belegschaft zunehmend unter Druck. Deren Bordbetriebsrat und die Gewerkschaft fordern eine Angleichung der Gehälter an jene der Muttergesellschaft, was eine Anhebung um bis zu 40 Prozent bedeuten würde. Das Management bietet indessen über zwei Jahre bis zu 18 Prozent mehr für Piloten und Flugbegleiter und plus 28 Prozent für Ko-Piloten. Bei einer stärkeren Erhöhung der Gehälter wären die meisten Strecken unprofitabel, argumentiert die Unternehmensführung. (FAZ)

GALERIA - Das Konsortium Bakers NRDC, das die Kaufhaus-Kette dem Vernehmen nach übernehmen will, will Insolvenzverwalter Stefan Denkhaus am Mittwoch öffentlich präsentieren. Der Insolvenzverwalter will bis Ende April einen Insolvenzplan vorlegen. Die letzte Entscheidung über die Übernahme trifft die Gläubigerversammlung voraussichtlich am 28. Mai in Essen. Der entscheidende Grund für den Zuschlag für das Konsortium soll die Filialzahl gespielt haben. Das Konsortium will dem Vernehmen nach gut 70 der 92 Filialen übernehmen. Die anderen verbliebenen Bieter wollten keinesfalls mehr als 60 Filialen kaufen. Nach Angaben von Galeria sind 60 Filialen profitabel. Ob es langfristig bei den gut 70 bleiben wird, ist nicht ausgemacht. Allein die Schließung von etwa 20 Filialen bedeutet den Abbau von voraussichtlich Tausenden Arbeitsplätzen. (Süddeutsche Zeitung)

AIR LIQUIDE - Der Gasespezialist baut in der Normandie die nach eigenen Angaben größte Produktionsanlage der Welt für das CO2-neutrale Gas. In den USA hat die Regierung von Präsident Joe Biden die Franzosen als Partner bei sechs der sieben "Hydrogen Hubs" ausgewählt, die die amerikanische Wasserstoffinfrastruktur ausmachen werden. Die Finanzmarktanalysten von Morningstar schreiben, die französische Firma sei prädestiniert dafür, "einer der Hauptprofiteure der wachsenden Investitionen in CO2-armen und CO2-freien Wasserstoff" zu werden. (Handelsblatt)

MICROSOFT - Künstliche Intelligenz beschert Microsoft einen Rekord-Kundenzuwachs. "Fast alle großen Unternehmen testen generative KI. Wir haben noch nie eine so schnelle Akzeptanz einer neuen Plattform erlebt", sagte Microsoft-Organisationsvorstand Luca Callegari dem Handelsblatt. Mehr als die Hälfte der 40 DAX-Unternehmen nutze die KI-Angebote des Konzerns. Hinzu komme "eine steigende Nachfrage aus dem deutschen Mittelstand". Seit Jahren hat der Konzern nicht in so kurzer Zeit so viele neue Kunden gewonnen, teilte Microsoft mit. (Handelsblatt)

TOMTOM - Tomtom ist ein Pionier der tragbaren Wegweiser, die an der Windschutzscheibe und anderswo angebracht werden. Doch die Nachfrage schrumpft nach klassischen Navis schrumpft beständig. Irgendwann wird Tomtom den Verkauf einstellen und sich auf Navigationssoftware für Autos und andere Anwendungen beschränken: Auf das, was es "Location Technology" nennt. "Mittelfristig werden wir uns vollständig auf Location Technology konzentrieren", sagte Mitgründer, Vorstandsvorsitzender und Großaktionär Harold Goddijn im FAZ-Gespräch. (FAZ)

April 10, 2024

