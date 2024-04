Die Flaute im europäischen Kreditgeschäft hält an. Entgegen den Erwartungen fragten Firmen im Euroraum im ersten Quartal "erheblich" weniger Darlehen nach, wie eine am Dienstag veröffentlichte EZB-Umfrage zeigt, an der 157 Banken teilnahmen. Eigentlich hatten die befragten Institute eine Erholung erwartet. Für die Zeit von April bis Juni gehen sie nun von einem weiteren moderaten Rückgang aus. Auch in Deutschland sank die Kreditnachfrage der Unternehmen. Die EZB führte die Schwäche auf gestiegene Zinsen und geringere Investitionen zurück. Seit sie ab Sommer 2022 die Zinsen erhöht hat, ist die Kreditnachfrage von Haushalten und Unternehmen rückläufig. Gleichzeitig haben die Banken ihre Vergabestandards verschärft. Im Bank Lending Survey, den EZB und Bundesbank einmal pro Quartal erheben, gibt es aber auch Hoffnungszeichen, die auf eine Stabilisierung deuten. So stieg in Deutschland seit Jahresbeginn die Nachfrage privater Haushalte nach Baufinanzierungen ...

