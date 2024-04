© Foto: picture alliance / Zoonar | DesignIt



Die Aktien des Zementherstellers Tianrui verloren innerhalb kürzester Zeit fast ihren kompletten Wert. Hat die Immobilienkrise in China ein neues Opfer gefordert?Ein chinesischer Zementhersteller geriet ins Rampenlicht, als er am Mittwoch den Handel mit seinen Aktien einstellte, nachdem ein Ausverkauf in den letzten 15 Minuten des vorangegangenen Handelstages fast den gesamten Marktwert des Unternehmens vernichtet hatte. China Tianrui Group Cement sagte, der Handel mit seinen in Hongkong notierten Aktien sei um 9 Uhr Ortszeit ausgesetzt worden, bis eine Ankündigung im Zusammenhang mit Insiderinformationen vorliege, berichtet Bloomberg unter Berufung auf eine Börsenmitteilung des …