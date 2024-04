The following instruments on XETRA do have their last trading day on 10.04.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 10.04.2024ISIN NameXS1597324950 ERSTE GP BNK 17/UND. FLRDE000HLB4WF0 LB.HESS.THR. IHS 19/24DE000A169HK7 IKB DT.IND.BK.MTN 16/24US20030NCR08 COMCAST 18/24US20030NCX75 COMCAST 18/24 FLRDE000LB2BRJ2 LBBW FZA 22/24XS2099413093 ZHENRO PPTYS 20/24US023135CD60 AMAZON.COM 22/24US29278NAH61 ENERGY TRANS 19/24XS1395180802 DIGITAL EU.FI. 16/24XS2203986927 YANGO JU.IN. 20/24US05578DAG79 BPCE S.A. 2024 MTNXS1396261338 BMW FIN. NV 16/24 MTNUS460690BL39 INTERPUBLIC GRP 14/24XS2330517645 JAP BK INT 21/24 INTLUS0641593X29 BK NOVA SCOT 21/24US22532MAM47 CREDIT AGR.14/24MTN REGSBE6301509012 AB INBEV 18/24 FLR MTNXS1056386714 SAMBIA, REP. 14/24 REGSUS29246RAA14 ENEL GENERACION CL 14/24US105756AR10 BRAZIL 2024US337932AC13 FIRSTENERGY 2031 SER.CXS1395010397 MONDI FINANCE 16/24 MTNIT0005439275 ITALIEN 21/24US136385AT87 CDN NATURAL RES 2024US91282CBV28 USA 21/24XS0290050524 EIB EUR.INV.BK 07/24 MTNUS471048CN65 JAP BK INT 21/24 DTCUS253651AC78 DIEBOLD NIXDORF 16/24XS0422704071 LLOYDS BANK 09/24 MTNUS0641593W46 BK NOVA SCOT 21/24 FLRXS1056560920 PAKISTAN 14/24 REGSDE0001053494 BAYERN LSA 14/24 S130XS1980861345 CO. RABOBANK 19/24 MTNNZLGFDT011C6 NZ LGFA 19/24DE000A1R0139 WI BANK HESS IS.14/24DE000A1TNDC9 AAREAL BANK MTN.HPF.S.196USU12214AC30 MAUSER P.S.H. 17/24 REGSDE000LB118C1 LBBW STUFENZINS 19/24CH0253609231 PFZ.SCHW.KT.BKN 14-24 454FI4000079041 FINLD 14-24US37045XBW56 GM FINANCIAL 17/24US571900BB49 MARR. INTL 19/24CH0319415953 CS AG 16-24 MTNDE000A289T98 NIEDERS.SCH.A.20/24 A.897XS1598047550 AFRICA FINANCE 17/24 MTNUS88167AAL52 TEVA P.FI.NL III 18/24US105756AZ36 BRAZIL 03/24 BUS197677AC10 HCA INC. 2024