The following instruments on XETRA do have their first trading 10.04.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 10.04.2024Aktien1 CA2372342089 Dark Star Minerals Inc.2 US45790H1014 Inpex Corp. ADR3 AU0000327504 Thunderbird Resources Ltd.Anleihen1 AU3CB0308211 Nestlé Capital Corp.2 AU3CB0308229 Nestlé Capital Corp.3 CA135087R895 Canada, Government of...4 DE000BU0E162 Deutschland, Bundesrepublik5 DE000DW6ACN4 DZ BANK AG6 US24422EXP95 John Deere Capital Corp.7 CH1342764060 Quebec, Provinz8 DE000CZ45YE5 Commerzbank AG9 USU4328RAJ33 Hilton Domestic Operating Company Inc.10 XS2754070899 Telereal Securitisation PLC11 DE000HLB56J8 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale12 DE000HLB55Z6 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale13 DE000HLB55Y9 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale14 DE000HLB55W3 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale15 DE000HLB55V5 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale16 DE000HLB55U7 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale