Die 3U Holding AG habe nach Darstellung von SMC-Research ihre vorläufigen Zahlen mit dem Geschäftsbericht 2023 bestätigt. Auch die Prognose für 2024 sei bestätigt worden, wonach der Umsatz weiter zunehmen werde, das Ergebnis aber wegen mehreren Belastungsfaktoren etwas zurückgehen könnte. Diese Belastungen resultieren überwiegend aus Maßnahmen, mit denen das künftige Wachstum vorbereitet werde, weswegen der SMC-Analyst Adam Jakubowski die weiteren Perspektiven weiter als überzeugend einstuft.

Laut SMC-Research habe die 3U Holding AG mit der Veröffentlichung des Geschäftsberichts für 2023 die bereits zuvor kommunizierten vorläufigen Zahlen bestätigt. Demnach habe sich der Konzernumsatz um 4 Prozent (gegenüber den fortgeführten Aktivtäten 2022) auf 52,4 Mio. Euro erhöht, während das EBITDA um fast 40 Prozent auf 5,2 Mio. Euro zurückgegangen sei, wobei der Rückgang ausschließlich auf das Fehlen der Erträge aus einem Bauträgerprojekt, welches 2022 maßgeblich zum Ergebnis beigetragen hatte, zurückzuführen sei.

Ebenfalls bestätigt worden sei der Ausblick für 2024, der ein Umsatzwachstum auf 58 bis 62 Mio. Euro und eine EBITDA-Marge zwischen 7 und 8 Prozent vorsehe. Am unteren Ende, das die Analysten für wahrscheinlicher halten, impliziere diese Prognose einen Gewinnrückgang, der durch mehrere Belastungsfaktoren möglich erscheine. Dazu gehören die noch anhaltende Krise des Bausektors, welche die Entwicklung des SHK-Segments hemme, die dort ergriffenen Maßnahmen zur Optimierung des Sortiments, des Vertriebs und des Marketings, das Repowering-Projekt in Langendorf und die niedrigen Preise an der Strombörse.

Vor diesem Hintergrund haben die Analysten aus Vorsicht ihre Schätzungen für 2024 am jeweils unteren Ende der Unternehmens-Guidance platziert, sehen aber für die nächsten Jahre weiter gute Chancen auf ein hochdynamisches und profitables Wachstum im Rahmen der Wachstumsstrategie 2026. Mit der letztjährigen cs-Übernahme, der Markteinführung des Therm-Cube und der kürzlich erlangten Genehmigung für das Repowering-Projekt in Langendorf habe 3U bereits drei wichtige Meilensteine dieser Strategie erreichen können. Als große Herausforderung bleibe vor allem die Erhöhung der Wachstumsdynamik und der Profitabilität des SHK-Segments, für die 3U bereits mehrere Maßnahmen angestoßen habe.

Die Analysten gehen davon aus, dass diese letztlich erfolgreich sein werden, und haben auf dieser Grundlage ein Szenario mit starkem organischem Umsatzwachstum und steigenden Margen modelliert. An diesem Modell halten sie fest und haben in Reaktion auf die Veröffentlichung des Geschäftsberichts nur im Detail Anpassungen vorgenommen. Ihr Kursziel laute nun 3,50 Euro und signalisiere für die Aktie fast ein Verdopplungspotenzial. In Kombination mit dem sehr überzeugenden Track-Record des Managements und der sehr soliden Bilanzsituation rechtfertige dies weiterhin das Urteil "Buy".

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 10.04.2024 um 8:23 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde 10.04.2024 um 7:30 Uhr fertiggestellt und am 10.04.2024 um 8:00 Uhr veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2024/04/2024-04-10-SMC-Update-3U-Holding_frei.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.