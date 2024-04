Nach dem festeren Wochenstart (+0,9%) hat die Deutsche Bank-Aktie am gestrigen Dienstag 2% auf 14,60 EUR verloren. Rückblick: Die Deutsche Bank-Aktie war am vergangenen Donnerstag bis auf 15,04 EUR gestiegen, womit die runde 15er-Marke erstmals seit Anfang Februar 2018 wieder überboten wurde. Gleichzeitig hatten die Papiere damit in Bezug auf das Februar-Tief ...

