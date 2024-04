Boston (www.anleihencheck.de) - Wir glauben, dass eine Zinssenkung der EZB am Donnerstag, den 11. April, recht unwahrscheinlich ist, so Des Lawrence, Senior Investment Strategist bei State Street Global Advisors.Die darauffolgende Sitzung im Juni sei sowohl für die EZB als auch für die Märkte von größerer Bedeutung. Nichtsdestotrotz könne in dieser Woche erneut anerkannt werden, dass sich die Inflation in die richtige Richtung bewege und dass eine Zinssenkung im Juni mit den schwachen Daten zum privaten Konsum und zur Verbraucherstimmung in Einklang stehen würde. ...

