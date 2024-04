© Foto: picture-alliance/ dpa | Fredrik_Von_Erichsen



Der US-Arbeitsmarkt ist im Aufwind und die Verbraucherausgaben sind hoch. Die US-Wirtschaft wächst weiter in rasantem Tempo - und doch lauert in diesem Umfeld eine Bedrohung: der Anstieg der Ölpreise, so Moody's.Die weltweiten Ölpreise flirten mit der Marke von 90 US-Dollar pro Barrel, da man sich Sorgen um einen größeren Krieg im Nahen Osten macht. Es besteht die Gefahr, dass die Ölpreise weiter steigen, die Verbraucherausgaben beeinträchtigen und die Fortschritte bei der Inflation zunichtemachen. Dies könnte die US-Notenbank veranlassen, die Zinssenkungen zu verschieben und die Anleger an der Wall Street zu verschrecken. "Das ist die größte Gefahr für die Wirtschaft", sagte Mark Zandi, …