Der DAX hat am Dienstag 242 Zähler abgeben müssen, wobei die Kursverluste in erster Linie auf Gewinnmitnahmen zurückzuführen sind. Speziell bei Rheinmetall haben einige Anleger Kasse gemacht. Am Mittwoch gestaltet sich die Lage schon wieder etwas freundlicher und der DAX dürfte einen Erholungsversuch starten. Am Nachmittag stehen aber wichtige Inflationsdaten an.

