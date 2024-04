Im ersten Quartal 2024 verzeichnete Daimler Truck im Vergleich zum Vorjahr einen Rückgang beim Gesamtverkauf. Die Ergebnisse kamen am Markt nicht gut an: Die Aktie geriet am Dienstag unter Druck. Das sagen jetzt die Branchenkenner, die den DAX-Wert covern.Hier geht es zu den konkreten Ergebnissen: Enttäuschende Verkaufszahlen - Aktie unter DruckExpertenmeinungenDas Analysehaus Jefferies hat die Einstufung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...