BusinessBike und Allane schließen Kooperationsvertrag Pullach, 10. April 2024 - Die Allane Mobility Group ("Allane"), Spezialist für Fahrzeug-Leasing und Full-Service-Lösungen in Deutschland, ist eine strategische Partnerschaft mit dem Dienstradleasing-Anbieter BusinessBike GmbH ("BusinessBike") eingegangen. Die Kooperation ermöglicht den Kunden von Allane Mobility Consulting und Allane Fleet, von den attraktiven Angeboten und Vorteilen des Business Bike Leasing zu profitieren. Durch die Zusammenarbeit mit Allane erweitert BusinessBike sein Netzwerk und kann seinen Kundenstamm vergrößern, während Allane durch die Erweiterung des Produktportfolios einen zusätzlichen Mehrwert für Neu- und Bestandskunden bietet. Damit positioniert sich Allane weiter in Richtung eines umfassenden Mobilitätsdienstleisters. Die Partnerschaft zwischen Allane und BusinessBike ermöglicht es Unternehmen, ihren Mitarbeitern eine umweltfreundliche und gesunde Alternative für den Arbeitsweg anzubieten. Dienstradleasing von BusinessBike bietet attraktive Konditionen und eine breite Auswahl an hochwertigen Fahrrädern, E-Bikes und Zubehör. Ömer Köksal, Sprecher der Geschäftsführung bei Allane Mobility Consulting: "Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit BusinessBike. Das ist für uns ein weiterer wichtiger Meilenstein auf dem Weg zum führenden Anbieter von umfassenden Mobilitätslösungen. Die Zusammenarbeit ermöglicht es uns, unser Angebot zu erweitern und unseren Kunden eine innovative Lösung für ihre Mobilitätsbedürfnisse anzubieten. Wir sind überzeugt, dass das Dienstradleasing eine nachhaltige und attraktive Option für Unternehmen und ihre Mitarbeiter ist." Durch die Partnerschaft mit BusinessBike, einer der führenden Dienstradleasing-Anbieter in Deutschland, unterstreicht Allane sein Engagement für umweltfreundliche Mobilität und zeigt seine Bereitschaft, innovative Lösungen anzubieten, die den Bedürfnissen seiner Kunden entsprechen. --- Über BusinessBike Die BusinessBike GmbH ist einer der führenden Dienstradleasing-Anbieter in Deutschland. Seit 2019 gehört BusinessBike der niederländischen Pon.Bike an, dem größten Fahrradhersteller Europas mit internationalen Marken wie Kalkhoff, Cervélo, Focus und Gazelle. Mit dem mehrfach als bestes Leasingportal Deutschlands ausgezeichneten Echtzeitportal organisiert BusinessBike die Dienstradüberlassung zwischen Unternehmen und Angestellten schnell, einfach und digital: Mitarbeitende suchen ihre Wunschräder online oder im Fachhandel mit freier Markenwahl aus, Unternehmen leasen die Diensträder und überlassen sie ihren Angestellten zur privaten und beruflichen Nutzung. Davon profitieren alle! Dank der steuerlichen Förderung von Dienstradleasing sparen Angestellte bei einer Gehaltsumwandlung bis zu 40 % gegenüber dem Direktkauf. Als Gehaltsplus ist das Dienstrad für Mitarbeitende sogar steuer- und kostenfrei. Für Fachhändler und Unternehmen ist BusinessBike kostenlos. Mit starken Partnern an der Seite bietet BusinessBike das einzige 100 %-Leasing am Markt an - für Rundumschutz ohne Risiko. Über 50.000 Unternehmen aus allen Branchen mit über 4 Millionen angeschlossenen Mitarbeitenden setzen bereits auf BusinessBike. Weitere Informationen unter www.businessbike.de .



Über Allane Mobility Group: Die Allane Mobility Group mit Sitz in Pullach ist ein markenübergreifender Anbieter von umfassenden Mobilitätslösungen. In den Geschäftsfeldern Retail Leasing, Flottenleasing und Flottenmanagement bietet das Unternehmen ein breites Spektrum an Dienstleistungen und innovativen Lösungen, die Mobilität in jeder Hinsicht einfach machen. Privat- und Gewerbekunden nutzen die Online- und Offline-Plattformen von Allane, um kostengünstig Neufahrzeuge zu leasen oder Gebrauchtfahrzeuge aus einem großen Bestand zu erwerben. Firmenkunden profitieren vom kosteneffizienten Full-Service-Leasing ihres Fuhrparks und von einer umfassenden Expertise im Fuhrparkmanagement. Die Allane SE (ISIN: DE000A0DPRE6) ist im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Im Geschäftsjahr 2023 erzielte die Gruppe einen Konzernumsatz von rund 638 Millionen Euro. Größter Anteilseigner der Allane SE ist mit rund 92 % die Hyundai Capital Bank Europe GmbH (HCBE), ein Gemeinschaftsunternehmen der Santander Consumer Bank AG und der Hyundai Capital Services Inc. www.allane-mobility-group.com



