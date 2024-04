Vor der Veröffentlichung der mit Spannung erwarteten US-Verbraucherpreise herrscht an der Wall Street viel Nervosität. Die Ungewissheit über den Zinspfad der US-Notenbank Fed hat sich zuletzt verstärkt und zerrt zunehmend an den Nerven der Marktteilnehmer. Senkt sie nun die Zinsen oder nicht, wenn ja, in welchem Tempo? Es gibt viele offene Fragen, die nach wie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...