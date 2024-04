Frankfurt (www.anleihencheck.de) - An den Rentenmärkten ist es gestern zu einer Erholung gekommen, obwohl es an echten "market movern" fehlte, so die Analysten der Helaba.Immerhin spreche die Eintrübung des NFIB-Mittelstandsbarometers in den USA auf ein Elfjahrestief wieder für mehr Zinssenkungshoffnung und dies wirke stützend, ebenso wie die Einschätzung europäischer Banken, wonach die Kreditnachfrage weiter gesunken sei. Immerhin seien die Kreditvergabestandards nur noch leicht verschärft worden. Scheinbar gelöst habe sich der Aktienmarkt von der Zinsfantasie, denn dieser habe hierzulande nicht an den freundlichen Wochenauftakt anknüpfen können. Auch der EUR/USD-Kurs sei mit den Zinserwartungen schwer zu greifen. ...

