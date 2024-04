Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Entwicklung der Zinserwartungen beeinflusst die Rentenmärkte, insbesondere im Vorfeld der morgigen EZB-Entscheidung nebst der Pressekonferenz der EZB-Präsidentin, so die Analysten der Helaba.Mit einer Zinssenkung werde noch nicht gerechnet, aber mit Signalen für den Juni-Termin. Marktseitig werde eine Zinssenkung um 25 Basispunkte dann mit einer Wahrscheinlichkeit von rund 90% gehandelt. In den USA sei der Wert auf gut 50% gesunken, nicht zuletzt, weil wichtige Konjunkturzahlen robust ausgefallen seien. FOMC-Mitglieder hätten zudem in jüngster Zeit vermehrt auf die Aufwärtsrisiken für die Inflation hingewiesen. Der enge Arbeitsmarkt sei in diesem Zusammenhang ein Thema aber auch der Immobilienmarkt sei genannt worden. ...

