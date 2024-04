Der türkische Elektroauto-Hersteller Togg geht früher als zuletzt erwartet in den Export und will sein erstes Modell T10X schon ab Herbst 2024 in Deutschland verkaufen. Diese Ankündigung geht direkt auf Togg-Chef Gürcan Karakas zurück. Die Nachrichtenagentur DPA zitiert Togg-Chef Karakas dahingehend, dass der Marktstart in Deutschland in rund einem halben Jahr bevorsteht. Zu weiteren potenziellen Exportländern äußert er sich in dem Bericht nicht. ...

