Die Produktion der elektrischen Kleinwagen des Volkswagen-Konzerns im spanischen Werk Martorell soll Ende 2025 beginnen - und zwar mit dem Cupra Raval. Das erklärt Seat in einem aktuellen Update zu seinem dortigen Batterie-Montagewerk. "In den folgenden Monaten" werde in Martorell dann auch der VW ID.2 produziert, während in Navarra ein SUV auf der Basis des ID.2 (vermutlich ID.2 X genannt) sowie der Skoda Epiq hergestellt werden sollen. Zuletzt ...

