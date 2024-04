Das Bundeskartellamt hat heute die Übernahme der DDV Mediengruppe GmbH & Co. KG durch die Verlagsgesellschaft Madsack GmbH & Co. KG freigegeben.



Der Zusammenschluss betrifft den Leser- und Anzeigenmarkt einerseits im Großraum Dresden und andererseits in der mittelsächsischen Stadt Döbeln. Sowohl DDV (Sächsische Zeitung, Döbelner Anzeiger) als auch Madsack (Dresdner Neueste Nachrichten, Döbelner Allgemeine Zeitung) verbreiten dort Regionalzeitungen.



Andreas Mundt, Präsident des Bundeskartellamtes: ""Die Übernahme der DDV durch Madsack in ihrer aktuellen Beteiligungsstruktur hätte zu einer Monopolisierung auf den Leser- und Anzeigenmärkten in Dresden und Döbeln führen können. Madsack verkauft aber sowohl die "Dresdner Neueste Nachrichten" als auch die "Döbelner Allgemeine Zeitung" und das Anzeigenblatt "SachsenSonntag" an einen unabhängigen Dritten, weshalb wir das Vorhaben freigeben konnten.-

