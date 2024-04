© Foto: picture alliance / CFOTO | CFOTO



Der weltgrößte Auftragshersteller von Chips hat nach dem starken Erdbeben in Taiwan Entwarnung gegeben und einen kräftigen Umsatzanstieg verkündet. Die Details.Der Chip-Riese Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) hat am Mittwoch einen Umsatzanstieg von 16,5 Prozent im ersten Quartal bekannt gegeben. Damit hat das Unternehmen die Markterwartungen übertroffen und das obere Ende seiner eigenen Prognose erzielt. Der weltgrößte Auftragsfertiger von Chips, zu dessen Kunden Apple und Nvidia gehören, profitierte von einem Aufschwung im Bereich der künstlichen Intelligenz, der ihm half, den durch die Pandemie verursachten Nachfragerückgang zu überwinden, und der die TSMC-Aktie auf ein …