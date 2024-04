Das Sportunternehmen PUMA hat seine erste weltweite Markenkampagne seit über 10 Jahren präsentiert: "FOREVER. FASTER See The Game Like We Do". Damit möchte PUMA seine Positionierung als die schnellste Sportmarke der Welt stärken. Diese Kampagne bringt PUMAs einzigartige Verbindung zu Geschwindigkeit zum Ausdruck und lädt alle Profis und Freizeit-Athlet*innen ein, das Spiel wie PUMA zu sehen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240410195414/de/

Das Sportunternehmen PUMA hat seine erste weltweite Markenkampagne seit über 10 Jahren präsentiert: "FOREVER. FASTER See The Game Like We Do". (Photo: Business Wire)

PUMA wurde 1948 von Rudolf Dassler mit der Vision gegründet, Athlet*innen mit seinen Schuhen die Geschwindigkeit und Agilität eines Pumas zu verleihen. In den vergangenen 75 Jahren hat PUMA mit den schnellsten Athlet*innen, Teams und Verbänden der Welt zusammengearbeitet und bahnbrechende Innovationen entwickelt. Diese haben für großartige sportliche Leistungen und einzigartige Momente in der Sportgeschichte gesorgt, die in den Erinnerungen der Fans auf der ganzen Welt weiterleben.

In diesem Jahr wird PUMA in seiner Markenkampagne zeigen, wie Geschwindigkeit immer ein wesentlicher Teil der DNA der Marke war. Geschwindigkeit war immer PUMAs Alleinstellungsmerkmal. Der Wunsch, schneller als andere zu sein, und andere zu überholen, steckt in allen. Schneller zu sein, bringt Freude und einen Adrenalin-Kick wie nichts anderes. "FOREVER. FASTER See The Game Like We Do" bedeutet, den Sport und die Sportkultur anders zu sehen, und schlussendlich so zu gewinnen, wie es nur die Schnellsten können. Und wie es nur PUMA kann. PUMA hat immer den nächsten Spielzug zuerst gesehen, hat instinktiv schnell gehandelt und das Tempo für die anderen vorgegeben. Dadurch sehen wir das Spiel anders, fordern Konventionen heraus und kreieren Augenblicke für die Ewigkeit.

"Jeder träumt davon, eine Superkraft zu haben und die Superkraft von PUMA heißt Geschwindigkeit", sagte Arne Freundt, PUMA CEO. "Mit der Geschwindigkeit als Superkraft verändern die ganz Großen das Spiel, so wie unsere Legenden Mondo Duplantis, Karsten Warholm, Neymar Jr. oder Breanna Stewart. Wie sie wissen wir, dass Geschwindigkeit allen bahnbrechende, sportliche Leistungen und Siege bringt. Mit unserer Fähigkeit, Geschwindigkeit zum Leben zu erwecken, möchte PUMA die Menschen dazu anspornen, ihre Grenzen zu durchbrechen, persönliche Bestleistungen zu erbringen und die beste Version von sich selbst zu sein. Dann sehen sie das Spiel wie wir: FOREVER. FASTER."

"Die neue globale Markenkampagne stellt PUMAs bisher größte Marketinginvestition dar", sagte Richard Teyssier, Vice President Brand and Marketing. "Zum ersten Mal kommuniziert PUMA eine einzige Botschaft FOREVER. FASTER. über das ganze Jahr hinaus und in allen Performance-Kategorien wie Fußball, Running, Basketball und Handball. Diese allumfassende Markenbotschaft ist emotional und unverwechselbar und stellt damit sicher, dass sie bei unseren Konsument*innen ankommt und eine Verbindung zu ihnen herstellt."

"FOREVER. FASTER See The Game Like We Do" wird am 10. April lanciert und auf allen Medienkanälen kommuniziert, inklusive Social Media, TV, PR, Außenwerbung und an Verkaufspunkten auf der ganzen Welt. Zur Kampagne gehört ein Markenfilm und weiterer Content mit Top-Athlet*innen wie Antoine Griezmann, Breanna Stewart, Christian Pulisic, Felix Streng, Jack Grealish, Javier "Chicharito" Hernández, Karsten Warholm, Kai Havertz, Lamelo Ball, Luis Suarez, Memphis Depay, Mondo Duplantis, Neymar Jr., Sergio Aguero, Shericka Jackson, Yaroslava Mahuchikh und vielen anderen Markenbotschafter*innen. Für die CONMEBOL Copa America, die UEFA Euro 2024 und die Olympischen Sommerspiele 2024 wird PUMA später im Jahr weitere dedizierte Videos und Inhalte präsentieren.

Markenfilm, Langversion: https://youtu.be/LRJP140fv3E

Markenfilm, Kurzversion: https://youtu.be/OmQGUQNQkwk

PUMA

PUMA ist eine der weltweit führenden Sportmarken, die Schuhe, Textilien und Accessoires designt, entwickelt, verkauft und vermarktet. Seit mehr als 75 Jahren treibt PUMA Sport und Kultur voran, indem es die innovativsten Produkte für die schnellsten Sportler*innen der Welt kreiert. Zu unseren Performance- und sportlich-inspirierten Lifestyle-Produktkategorien gehören u.a. Fußball, Running Training, Basketball, Golf und Motorsport. PUMA kooperiert mit renommierten Designer*innen und Marken, um sportliche Akzente in der Modewelt zu setzen. Zur PUMA-Gruppe gehören die Marken PUMA, Cobra Golf und stichd. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte in über 120 Ländern und beschäftigt weltweit ungefähr 20.000 Mitarbeiter*innen. Die Firmenzentrale befindet sich in Herzogenaurach/Deutschland.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240410195414/de/

Contacts:

Kseniia Iliushina

Global Brand PR Manager

Kseniia.iliushina@puma.com