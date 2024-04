Die Newline Europe Versicherung AG (Newline Europe) freut sich bekannt zu geben, mit Johannes Beckers einen erfahrenen Experten für den europaweiten Ausbau des Cyber-Versicherungsgeschäfts gewonnen zu haben. In seiner neuen Rolle als Head of Cyber wird er das Wachstum und die Entwicklung des Cyber-Versicherungsportfolios von Newline Europe vorantreiben.

"Wir sind überzeugt, dass Johannes mit seiner langjährigen Erfahrung und seinem tiefgreifenden Verständnis für Cyber-Risiken eine enorme Bereicherung für unser Team ist", sagt Manuel Wirtz, Vorstandsvorsitzender von Newline Europe. "Seine Expertise wird es uns ermöglichen, innovative Lösungen im Bereich der Cyber-Versicherung anzubieten, die den besonderen Bedürfnissen unserer Kunden gerecht werden."

Johannes Beckers war zuletzt als Senior Underwriter bei der Zurich Gruppe Deutschland tätig. Er bringt mehr als ein Jahrzehnt Erfahrung im Underwriting mit zu Newline und ist außerdem ein geschätzter Sprecher auf Branchenveranstaltungen und Autor von Fachartikeln über Cyber-Risiken.

Bob Pollock, CEO der Newline Group, betont: "Mit Johannes an Bord unterstreichen wir unsere Absicht, mit lokaler, spezialisierter Expertise den Bedürfnissen des wachsenden globalen Cyber-Marktes gerecht zu werden."

Johannes Beckers ist von Köln aus tätig und berichtet an Manuel Wirtz.

Über Newline Europe

Die Newline Europe Versicherung AG ist ein von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zugelassenes Versicherungsunternehmen mit Sitz in Köln. Newline Europe ist eine Tochtergesellschaft der Newline Insurance Company Limited und dient als kontinentaleuropäischer Versicherungsstandortder Newline-Gruppe. Die Newline Group ist ein marktführender Spezialversicherer mit Hauptsitz in London und Büros in Großbritannien, Europa, Asien, Australien, Kanada und Lateinamerika. Zusätzlich zu Newline Europe zeichnet die Newline Group Versicherungsgeschäft über das Newline Syndicate 1218 at Lloyd's und die Newline Insurance Company Limited. Die Newline Group ist Teil der Odyssey Group, einem führenden globalen Rückversicherer und Spezialversicherer. Odyssey Group ist eine Tochtergesellschaft von Fairfax Financial Holdings Limited. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte newlinegroup.de.

