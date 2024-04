Die Coca-Cola Company (KO) bleibt ein attraktives Investment, mit erfolgreichen Geschäftstrends und einer positiven Historie von überraschenden Quartalsergebnissen. Die Firma strebt nach Wachstum, unterstützt durch Innovationsbemühungen und verstärkte digitale Investitionen. Sie verfolgt die Strategie, ein umfassendes Getränkeunternehmen zu werden, indem sie ihr Portfolio strafft, sich auf Kernmarken konzentriert und in deren Entwicklung investiert, um den sich wandelnden Bedürfnissen der Verbraucher gerecht zu werden. Trotz starker Umsatzsteigerungen in den meisten Betriebssegmenten bleibt KO wegen erhöhter Kosten für Rohstoffe und Marketing sowie Inflationsdruck vorsichtig in Bezug auf Margen und Rentabilität für das kommende Jahr.

Vielseitigkeit und digitale Initiativen

KO's Innovation erstreckt sich auf die Diversifizierung ihres Portfolios, [...]

Hier weiterlesen