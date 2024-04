Unipart gibt Finanzergebnisse für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 bekannt

Unipart erzielt ein starkes Wachstum und einen Umsatz von mehr als 1 Milliarde Pfund

Die Gewinne erholten sich gut nach einem Jahr mit erheblichem Wachstum und Expansion

Umsatzanstieg auf vergleichbarer Fläche um 14,2 % auf erstmals mehr als 1 Milliarde Pfund

Gewinn erholt sich und übertrifft das Niveau vor Covid

Starke Cash-Position zum Jahresende mit minimaler Kreditaufnahme

Anhaltend gute Leistungen in den Bereichen Sicherheit und Umwelt

OXFORD, Inglaterra, 9 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- Unipart, der Partner für Lieferkettenlösungen und Technologien zur Leistungsverbesserung, freut sich, ein starkes Wachstums- und Expansionsjahr 2023 bekannt geben zu können.

Der Konzernumsatz stieg auf 1.047,9 Mio. £ (2022: 917,3 Mio. £), was zu einem bereinigten Konzerngewinn vor Zinsen und Steuern von 21,7 Mio. £ (2022: 12,2 Mio. £) führte. Die internationalen Regionen von Unipart erzielten ein starkes Gewinnwachstum, wobei das britische Geschäft über das Jahr 2022 hinweg solide Fortschritte verzeichnete.

Darren Leigh, Geschäftsführer von Unipart, sagte: "Ich bin stolz auf die Fortschritte, die wir bei der Beschleunigung unseres Wachstums im Jahr 2023 gemacht haben. Es war ein starkes Jahr für uns - mit einem Umsatz von mehr als 1 Milliarde Pfund und einer deutlichen Steigerung unserer Rentabilität."

"Angesichts des anhaltenden Gegenwinds auf dem Markt und der externen Störungen der globalen Lieferketten werden die Lieferkettenlösungen und Technologien von Unipart zur Leistungssteigerung von unseren Kunden mehr denn je benötigt. Wir sind in der einzigartigen Lage, unseren Kunden ein umfassendes Fachwissen über die Lieferkette in Verbindung mit hoher Leistung und Wertschöpfung zu bieten. Ich möchte unseren Kolleginnen und Kollegen für ihr Engagement und ihre harte Arbeit danken, und unseren Kunden und Partnern für ihre kontinuierliche Unterstützung und ihr Engagement."

"Mit einer klaren Wachstumsstrategie in unseren sieben Kernmärkten, einem soliden Auftragsbestand und einem talentierten, engagierten Expertenteam bin ich zuversichtlich, was die Aussichten für 2024 und unser nächstes Wachstumskapitel angeht."

"Dies ist ein aufregendes Jahr für Unipart - wir feiern das 50-jährige Bestehen der Marke Unipart. Auch wenn sich im letzten halben Jahrhundert viel verändert hat - heute sind wir ein diversifiziertes Unternehmen mit über 12.000 Kollegen in 21 Ländern -, so ist doch das Herzstück von Unipart immer unser Engagement geblieben, unsere Kunden besser als jeder andere zu bedienen."

John Neill, exekutiver Vorsitzener von Unipart, sagte: "In diesem Jahr feiern wir das 50jährige Bestehen der Marke Unipart und die 1974 eingeführte Leitphilosophie:?"Die tatsächlichen und vermeintlichen Bedürfnisse unserer Kunden besser zu verstehen als jeder andere und sie besser zu bedienen als jeder andere."?Diese Philosophie hat uns in die Lage versetzt, unser Unternehmen immer wieder neu zu erfinden, um an der Zukunft teilzuhaben, und es ist wichtiger denn je, dies auch weiterhin zu tun."

"Wir müssen in einer sich immer schneller verändernden Welt, die in mancher Hinsicht schwer zu kalibrieren ist, weiter wachsen. Daher müssen und werden wir die Vielzahl der generativen KI-Tools nutzen, um innovative Produkte, Dienstleistungen und Lösungen für unser Unternehmen und unsere Kunden zu entwickeln. Darrens persönliches Engagement für die Philosophie und sein unmissverständliches Bekenntnis zum Unipart Way, der nach wie vor unsere Quelle für Wettbewerbsvorteile ist, haben mich sehr ermutigt."

"Unipart war der Pionier der Stakeholder-Management-Philosophie in Großbritannien, und ich bin allen unseren Stakeholdern, insbesondere unseren Kunden und allen meinen Mitarbeitern, für ihr Engagement, ihre Unterstützung und ihren Einsatz dankbar."

