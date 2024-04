Nach BioNTech am Wochenende überrascht auch Moderna mit vielversprechenden Daten eines Krebsimpfstoffes. Insbesondere in Kombination mit einem zugelassenen Präparat des US-Pharma-Riesen Merck liefert der Kandidat gute Ergebnisse. Die Moderna-Aktie zieht kräftig an und nähert sich einer wichtigen Widerstandszone. Auf der Jahrestagung der American Association for Cancer Research berichtete Moderna, dass der personalisierte Krebsimpfstoff "mRNA-4157" in Kombination mit "Keytruda" eine höhere Gesamtüberlebensrate ...

