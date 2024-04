Wien (ots) -Informationen zur Presse-Akkreditierung Klimt Auktion 24.4.2024Das Wiener Auktionshaus im Kinsky wird im Rahmen einer exklusiven Sonderauktion am 24. April 2024 ein wiederentdecktes Spitzenwerk der Österreichischen Moderne präsentieren: Das "Bildnis Fräulein Lieser", welches zu den letzten von Gustav Klimt geschaffenen Werken gehört. Das Damenporträt aus der späten Schaffenszeit des Künstlers war bislang verschollen; seine Wiederentdeckung ist eine weltweite Sensation.Die Auktion findet am Mittwoch, 24. April 2024 um 17:00 Uhr im Auktionshaus im Kinsky, Freyung 4, 1010 Wien statt.Aufgrund sicherheitstechnischer Vorkehrungen sowie beschränkter räumlicher Kapazitätenbitten wir um Vor-Akkreditierungbis spätestens 15.4.2024 bei Catharina Solt, PR-Agentur LOEBELL NORDBERG per Mail an cs@loebellnordberg.comWir bitten um Angabe Ihres Mediums, Namen (sofern schon bekannt), Personenzahl gesamt sowie Kontaktinformation (Mail,Telefon). Wir werden Ihnen dann per 19.4. Ihre definitive Akkreditierung bestätigen, je nach Verfügbarkeit. Im Zuge dessen erhalten Sie dann auch weitere Informationen zum Timing für den Aufbau am Auktionstag.An dieser Stelle möchten wir Sie darauf hinweisen, dass das Auktionshaus im Kinsky im Namen des Broadcastpartners P8 Content Power Live-Feed-Angebote für TV und Online-Medien anbietet. Nähere Hinweise dazu sowie die Kontaktinformation finden Sie im Pressebereich unter www.imkinsky.com/presseFür die Koordination eventueller Interviewanfragen im Vorfeld der Auktion, die im Zeitraum zwischen 10. und 23.4. stattfinden könnten, wenden Sie sich bitte per Mail an Catharina Solt, PR-Agentur LOEBELL NORDBERG, unter der E-Mail-Adresse cs@loebellnordberg.comIm Nachfeld der Auktion werden Presseunterlagen zum Auktionsergebnis, Fotos sowie ein Videoclip auf www.imkinsky.com sowie APA OTS abrufbar sein.Pressekontakt:Catharina Solt, PR-Agentur LOEBELL NORDBERGcs@loebellnordberg.comOriginal-Content von: Auktionshaus im Kinsky, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/173160/5753762