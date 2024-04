Im ersten Quartal 2024 steigt der Umsatz bei der Shelly Group um 45,5 Prozent auf 20,5 Millionen Euro an. Weitere Zahlen zum Jahresauftakt will Shelly am 15. Mai publizieren. Für das laufende Jahr rechnet die Gesellschaft mit einem Umsatz von 105 Millionen Euro. Das EBIT sieht man bei 26 Millionen Euro. 2023 wurden knapp 75 Millionen Euro erwirtschaftet. ...

