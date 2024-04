Essen (ots) -Vor 111 Jahren begann eine Erfolgsgeschichte, die bis heute fortbesteht: 1913 entscheidet sich Karl Albrecht senior in Essen-Schonnebeck für den Schritt in den Handel. Damit legt er den Grundstein für ein einzigartiges Geschäftsprinzip, das ALDI bis heute erfolgreich lebt - den Discount.Die Erfolgsgeschichte begann am 10. April 1913 als Karl Albrecht senior in Essen-Schonnebeck den Handel mit Backwaren aufnahm. Anna Albrecht wandelte den Backwarenhandel in den folgenden Jahren des Ersten Weltkrieges zu einem Lebensmittelgeschäft um. 1919 erweitern die Albrechts das Sortiment und zogen an die Huestraße 89 in Essen. Es sollte die Keimzelle für das kundenorientierte Geschäftsprinzip sein, mit dem die Söhne Karl und Theo später deutsche Handelsgeschichte schreiben. Nach dem zweiten Weltkrieg übernehmen die Söhne Karl und Theo schließlich den Familienbetrieb und wachsen zügig über die Stadtgrenzen von Essen hinaus. Ab 1954 etablieren sie die ersten Selbstbedienungskonzepte. Kundinnen und Kunden können von nun an selbst zu den Regalen gehen und ihre Einkäufe zusammenstellen.Aus Albrecht-Läden wird ALDIIm Jahr 1961 beschlossen die Brüder, das bestehende Filialnetz unter sich aufzuteilen: Karl konzentrierte sich auf den südlichen, Theo auf den nördlichen Teil Deutschlands. Trotz der Aufteilung arbeiteten beide eigenständigen Unternehmen bis heute eng zusammen. Ab 1962 führen die Brüder ihre Diskontläden unter dem Namen, der heutzutage weltbekannt ist: ALDI, die Abkürzung für Albrecht Diskont. 1973 expandiert ALDI Nord erstmalig außerhalb Deutschlands in die Niederlande. Es folgen weitere Auslandsmärkte mit Dänemark, Belgien, Frankreich und Luxemburg. Ab 1990 können auch Menschen in Ostdeutschland bei ALDI einkaufen. Seit den 2000er-Jahren erweitert ALDI Nord sein Sortiment um Bio- und vegane Produkte und expandiert nach Spanien, Portugal und Polen. Ein erstes großes Modernisierungsprogramm der Unternehmensgeschichte beginnt 2017 mit der Vereinheitlichung aller Märkte in Europa.Heute versorgt ALDI Nord mit mehr als 91.000 Mitarbeitenden, in 5.300 Märkten und in acht europäischen Ländern täglich Kundinnen und Kunden mit dem, was sie für ihr tägliches Leben benötigen - auch 111 Jahre nach Gründung."Die Geschichte von ALDI in Deutschland reicht 111 Jahre zurück aber die Werte unserer Gründer - einfach, verlässlich und verantwortungsbewusst - gelten auch weiterhin", sagt Felix Rottmann, ALDI Nord Deutschlandchef. "Sie ließen weg, was nicht unbedingt notwendig war und erkannten, dass der Schlüssel des Erfolgs in der Konzentration auf dem Wesentlichen liegt: unserer Kundschaft. Von diesen Werten lassen wir uns auch in Zukunft leiten."Alle Meilensteine der bewegenden Geschichte finden Sie auf unserer Jubiläumsseite (https://www.aldi-nord.de/unternehmen/ueber-aldi-nord/aldi-chronik.html). Dort finden Sie auch Bild- und Videomaterial aus den zurückliegenden Jahrzehnten und wir beleuchten ALDI Mythen auf ihren WahrheitsgehaltPressekontakt:ALDI Nord Communications DeutschlandDennis Boczekpresse@aldi-nord.de0201-8593-8800Original-Content von: Unternehmensgruppe ALDI Nord, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/112106/5753807