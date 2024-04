Wiesbaden (ots) -Ein kostenloses Tool der R+V Versicherung ermittelt die voraussichtliche finanzielle Lücke beim Renteneintritt und zeigt, wie sich durch private Vorsorge diese Lücke schließen lässt.Die R+V bietet ab sofort einen kostenlosen Rentenlückenrechner an. Dabei erfahren die Nutzer anhand von Rechenbeispielen, wie groß ihre persönliche Rentenlücke ausfällt und wie stark sie sich verkleinern lässt. Auf diese Weise erhalten die User eine erste Einschätzung über die Höhe ihres Vorsorgebedarfs. Zugleich gibt das Tool einen Überblick über die verschiedenen Vorsorgemöglichkeiten und wie sich diese finanziell auswirken. Den R+V-Rentenlückenrechner (www.rentenlueckenrechner.ruv.de) kann jeder Interessierte nutzen, er muss dafür kein Kunde der R+V Versicherung sein.Vorläufiger Überblick mit nur fünf persönlichen AngabenDie Nutzung des Tools ist ganz einfach: Für eine erste Prognose der Versorgungslücke benötigt der Rechner lediglich fünf grundlegende Informationen. Neben dem Alter und dem Brutto-Einkommen wird der Familienstand sowie das Renteneintrittsalter abgefragt. Außerdem müssen die Nutzer angeben, wie viele Kinder unter 25 Jahren sie haben.Um die persönliche Rentenlücke ganz konkret zu ermitteln, können Nutzer auf Wunsch eine Beratung bei einem R+V-Experten in Anspruch nehmen. Dieser bezieht weitere individuelle Faktoren in die Berechnung ein, beispielsweise die Anzahl der Beitragsjahre oder den persönlichen Finanzbedarf. Zudem gibt er auch Empfehlungen, welche Altersvorsorgeprodukte individuell am besten geeignet sind. Als Faustregel gilt: Ein gutes Auskommen im Alter sollte 80 Prozent des bisherigen Nettoeinkommens bei einer jährlichen Inflationsrate von 1,5 Prozent betragen.R+V-Rentenlückenrechner dient als erster Anstoß"Ein wesentliches Ziel unseres Rechners ist es, den Menschen einen ersten Anstoß zu liefern, damit sie sich mit ihrer Altersvorsorge befassen. Private Vorsorge ist wichtig, denn die gesetzliche Rente allein wird für den gewohnten Lebensstandard im Ruhestand nicht ausreichen", erklärt Claudia Andersch, Vorstandsvorsitzende der R+V Lebensversicherung AG. "Darüber hinaus unterstützen und beraten wir die Nutzer bei der Minimierung ihrer Rentenlücke."Den Rentenlückenrechner der R+V Versicherung sowie weitere Informationen gibt es unter www.rentenlueckenrechner.ruv.de.Über die R+V VersicherungDie R+V Versicherung zählt mit rund 9 Millionen Kunden zu den größten Versicherern Deutschlands. Als Teil der Genossenschaftlichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken bietet die R+V ihren Kunden maßgeschneiderte, innovative Versicherungslösungen. Die Produktpalette der R+V-Gesellschaften umfasst alle bekannten Versicherungen für Privat- und Firmenkunden. Die R+V Gruppe erzielte im Jahr 2023 Beitragseinnahmen von fast 20 Milliarden Euro und beschäftigte bundesweit mehr als 17.000 Mitarbeitende.Pressekontakt:Frank SengerKonzern-KommunikationRaiffeisenplatz 165189 WiesbadenTel.: 0611 533-5205E-Mail: frank.senger@ruv.deOriginal-Content von: R+V Versicherung AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/61791/5753820