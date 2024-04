Starinvestor Eric Sprott erhöht Beteiligung an Silver Storm Mining signifikant

Anzeige / Werbung

Eigentlich wollte Silver Storm nur 2 Mio. CAD Kapital einsammeln. Auf Grund der hohen Nachfrage werden es jetzt mehr als drei Mal soviel

Silver Storm Mining (WKN A3EWAU / TSXV SVRS) hat große Pläne. Bis 2025 will man den Silberminenkomplex La Parilla in Mexiko wieder in Produktion bringen. Silver Storm hatte La Parrilla erst letztes Jahr von First Majestic Silver übernommen. Bis dort wieder Silber gefördert werden kann, ist allerdings noch einiges an Arbeit nötig - und das kostet. Entsprechend hat sich das Unternehmen jetzt frisches Kapital gesichert. Die Nachfrage von Seiten der Investoren war so hoch, dass die Finanzierung mehrmals erweitert wurde - und auch eine kanadische Investorenlegende baute ihre Beteiligung an Silver Storm noch einmal aus!



Silver Storm-Projekt La Parrilla in Mexiko; Quelle: Silver Storm Mining

Ursprünglich hatte das Unternehmen von CEO Greg McKenzie das Volumen der Kapitalerhöhung auf 2 Mio. CAD festgelegt, wovon eine erste Tranche in Höhe von1,47 Mio. CAD bereits geschlossen wurde. Doch angesichts des großen Interesses sind es nun insgesamt 6,1 Mio. CAD geworden - und allein Großinvestor und Bergbaulegende Eric Sprott soll für 3 Mio. CAD verantwortlich zeichnen!

Silver Storm gibt im Rahmen der Finanzierung Einheiten zu je 0,11 CAD aus, die aus einer Stammaktie des Unternehmens und einem halben Warrant bestehen. Jeder ganze Warrant kann für 24 Monate ab Ausgabe zu einem Ausübungskurs von 0,16 CAD in eine Stammaktie von Silver Storm umgewandelt werden.

Einen Teil des Nettoerlöses der Kapitalerhöhung wird Silver Storm für weitere Bohrungen auf La Parrilla verwenden, mit denen nachgewiesen werden soll, dass ausreichend Erz für eine Wiederinbetriebnahme vorhanden ist. Insbesondere will das Unternehmen in der C460 Zone weitere Bohrungen durchführen, dort hatte man unter anderem Vererzung mit 1.810 g/t Silberäquivalent über 14,62 Meter sowie 911 g/t Silberäquivalent über 13,05 Meter nachgewiesen. Zusätzlich werden mit dem neuen Kapital technische Studien in Vorbereitung der Rückkehr zur Produktion sowie allgemeine Betriebskosten finanziert.

Fazit: Auch wenn es scheinbar noch nicht wieder so weit ist, dass Juniors aus dem Bergbausektor Finanzierungen mit einem Aufschlag zum aktuellen Kurs durchsetzen können, hat die Rallye des Gold- und auch des Silberpreises offensichtlich dazu geführt, dass aussichtsreiche Firmen wieder an mehr frisches Geld kommen. Dass die Silver Storm-Finanzierung auf so großes Interesse stößt und Starinvestor Eric Sprott bewegt werden konnte, seine Beteiligung signifikant auszuweiten, spricht darüber hinaus für sich. Wir sind gespannt auf die weitere Entwicklung bei Silver Storm Mining!

