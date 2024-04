Die Rheinmetall-Aktie (WKN: 703000) hat am Dienstag kräftig korrigiert und rund -7% an Wert verloren. Doch sollten Anleger den Rücksetzer jetzt zum Kauf nutzen? Zumindest eine Großbank sieht jetzt satte +26% an Kurspotenzial. Rheinmetall vorgestellt Rheinmetall ist ein deutscher Rüstungskonzern und Automobilzulieferer mit Sitz in Düsseldorf. Nach Airbus ist Rheinmetall der zweitgrößte deutsche Hersteller von Rüstungsgütern. Schwerpunkte der Waffenproduktion ...

Den vollständigen Artikel lesen ...