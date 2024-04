Leipzig (ots) -Gemeinsam anpacken für neue Erlebnisorte in Schneeberg, Bad Schmiedeberg und Hildburghausen: Ab 15. April wetteifern die drei Städte in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen beim 6. "MDR Frühlingserwachen" mit ihren Projekten um die Gunst des MDR-Publikums. Wer die meisten Stimmen bekommt, gewinnt die große MDR-Musikshow zum "Frühlingserwachen", die am 9. Mai live aus dem Siegerort im MDR-Fernsehen und der ARD Mediathek übertragen wird.Zum nunmehr sechsten Mal ruft der Mitteldeutsche Rundfunk zum großen Arbeitseinsatz in Mitteldeutschland auf. Neben Schneeberg in Sachsen sind Hildburghausen in Thüringen und Bad Schmiedeberg in Sachsen-Anhalt in diesem Jahr dabei. Alle Orte haben ein Projekt ausgewählt, dass für die Stadt wichtig ist und einen gemeinschaftlichen Großeinsatz verdient.Schneeberg will auf dem Gelände des ehemaligen Bergarbeiterkrankenhauses den Innenhof zu neuem Leben erwecken. Die stationäre Versorgung musste hier 2020 aufgeben werden, das Objekt entwickelt sich seither zum Medizinischen Versorgungszentrum. Der Innenhof des historischen Ensembles soll zu einem "grünen Wartezimmer" umgestaltet werden, mit Bäumen und Sträuchern, Bänken, Ruhezonen und einer Terrasse mit Sitzgelegenheiten. Zudem soll der historische Trinkbrunnen wiederbelebt werden.Hildburghausen tritt an mit einem Herzensprojekt im Stadtteil Birkenfeld. Hier soll auf einem völlig verwitterten Grundstück ein neuer Spielplatz entstehen, mit großen Klettergerüsten, Wippen, Schaukeln und vielem mehr. Zuvor muss allerdings eine massive Zisterne im Erdboden dem Vorhaben weichen. Viele Familien vor Ort wünschen sich schon lange einen Treffpunkt für Jung und Alt, der örtliche Kindergarten unterstützt das Projekt zudem mit einem selbstgestalteten Zaun für die Fläche.MDR Data". Zudem wird das Team von "MDRfragt" vor Ort mit den Organisatorinnen und Organisatoren sowie Helferinnen und Helfern darüber sprechen, was ihre Orte lebenswert macht - und wo sie noch Verbesserungspotenzial sehen.Vom 19. bis zum 26. April können die Zuschauerinnen und Zuschauer online unter www.mdr.de/s/fruehlingserwachen2024 und telefonisch abstimmen, wer Sieger der Gemeinschaftsaktion werden soll: Schneeberg (0137-1011001), Hildburghausen (0137-1011002) und Bad Schmiedeberg (0137-1011003).Der Ort mit den meisten Stimmen gewinnt die große MDR-Musikshow, die am 9. Mai, 20.15 Uhr, live aus der Gewinnerstadt übertragen wird.Pressekontakt:MDR, Presse und Information, Tel.: (0341) 3 00 64 55, E-Mail:presse@mdr.deOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/5753865