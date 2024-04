Istanbul (ots/PRNewswire) -Vestel wird zu einem globalen Akteur im Bereich der Mobilität und EnergiespeicherungDer türkische Technologieriese Vestel vereint alle Mobilitäts- und Energiespeicherprojekte, die in den letzten zehn Jahren mit beträchtlichen Investitionen durchgeführt wurden, unter der Dachorganisation "Vestel Mobility". Der Geschäftsführer von Vestel, Ergün Güler, erklärte, dass sich das Unternehmen auf Ladestationen und Automobilelektronik in der Elektrofahrzeugindustrie, die im Durchschnitt ein Wachstum von 30 Prozent pro Jahr aufweist, sowie auf Batteriespeichersysteme konzentrieren wird.Vestel wird seine jahrelangen Investitionen in die Mobilität auf dem türkischen und europäischen Markt unter dem Namen "Vestel Mobility" zusammenfassen. Das Unternehmen, das innerhalb der nächsten drei Jahre eine Marktkapitalisierung von einer Milliarde Dollar anstrebt, investiert seit langem in die Mobilität, einen der wichtigsten Wachstumsbereiche von morgen.Der Geschäftsführer von Vestel, Ergün Güler, wies darauf hin, dass Elektrofahrzeuge bis 2030 einen Anteil von 45 Prozent an den weltweiten Fahrzeugverkäufen erreichen werden, was zu erheblichen Chancen in der Automobilelektronik und einer steigenden Nachfrage nach Ladestationen für Elektrofahrzeuge führen wird. Güler erläuterte, dass die fortschreitende Elektrofahrzeugindustrie auch die Batterietechnologien weiterentwickelt, was ein hohes Wachstumspotenzial für die Verwendung von Batterien außerhalb des Automobilbereichs mit sich bringt. Vestel Mobility wiederum konzentriert sich auf AC/DC-Ladestationen, Fahrzeugelektronik und Batteriespeicherlösungen, um von diesem Wachstum zu profitieren. Güler fügte hinzu: "Auf der ganzen Welt vollziehen sich geopolitische Veränderungen, die von technologischen Veränderungen begleitet werden. Vestel verfolgt diese Veränderungen aufmerksam und investiert in aufstrebende Bereiche. Wir investieren seit Jahren in Lösungen für Mobilität und Energiespeicherung, für die wir ein exponentielles Wachstum vorhersehen. Aufbauend auf unserer langjährigen Erfahrung im Elektronikbereich stellen wir seit 2017 Ladestationen für Elektrofahrzeuge her und exportieren diese seit 2018. Wir haben in diesem Bereich bereits einen bedeutenden Marktanteil in der Türkei und in Europa."Der Markt für Elektrofahrzeuge wächst rasantErgün Güler erinnerte daran, dass Elektrofahrzeuge in naher Zukunft weiter an Popularität gewinnen werden: "Ab Ende 2023 werden Elektrofahrzeuge rund 12 Prozent der Neuwagenverkäufe ausmachen. Das heißt, wenn 90 Millionen Fahrzeuge pro Jahr verkauft werden, dann sind etwa 10 Millionen davon Elektrofahrzeuge. Wir gehen davon aus, dass dieser Anteil bis 2030 40 bis 45 Prozent erreichen wird. Mit der steigenden Zahl von Elektrofahrzeugen wird auch der Markt für Elektrofahrzeugkomponenten ansteigen, bis 2030 auf rund 440 Milliarden Dollar. Die Boston Consulting Group schätzt, dass der weltweite Bestand an Elektrofahrzeugen bis 2030 225 Millionen erreichen wird. In direkter Korrelation dazu wird die Anzahl der Ladesteckdosen 124 Millionen erreichen, was einem Marktvolumen von rund 42 Milliarden Dollar entspricht. Angetrieben durch das durchschnittliche jährliche Wachstum des Marktes für Elektrofahrzeuge von 30 Prozent wird Deutschland voraussichtlich seine Position als größter Markt in Europa behalten, und auch der britische Markt wird deutlich wachsen. Vestel ist der größte Hersteller und Exporteur von Elektrofahrzeugkomponenten (EVC) in der Türkei. Wir exportieren in fast 30 Länder, wobei Deutschland, Italien, das Vereinigte Königreich und Spanien an der Spitze stehen."Wir sind der strategische Zulieferer für das sich entwickelnde Fahrzeug-ÖkosystemErgün Güler betonte gleichfalls, dass der weltweite technologische Fortschritt ein völlig neues Fahrzeug-Ökosystem hervorbringt: "Die Hersteller von Fahrzeugen mit fossilen Brennstoffen und ihre Zulieferer werden nun durch die Hersteller von Elektrofahrzeugen ersetzt, und dieses neue Ökosystem führt zu neuen Zulieferern. Dies ist ein Paradigmenwechsel, und Vestel hat sich als strategischer Zulieferer in diesem neuen Ökosystem positioniert. Wir bieten ein umfassendes Angebot an Lösungen für die Automobilindustrie, einschließlich Forschung und Entwicklung, Design und Herstellung von Anzeigen im Fahrzeug, elektronischen Steuergeräten, Leistungselektronik und Lösungen für vernetzte Fahrzeuge. Vestel hat sich mit Produkten und Dienstleistungen für die Elektronik im Fahrzeuginnenraum, elektrische und elektronische Anlagen sowie Stromübertragungssysteme für Elektrofahrzeuge einen Namen gemacht."Die Fahrzeuganzeige von Vestel zeichnet sich durch ihre Mini-LED-Anzeigetechnologie aus, die faszinierend helle und lebendige Farben erzeugt. Mit dem Ziel, sowohl dem Fahrer als auch dem Beifahrer eine erstklassige Benutzererfahrung zu bieten, kombiniert Vestel die Infotainment-Bildschirme im Fahrzeug zu einer integrierten Anzeige im Fahrzeuginnenraum."Wir fertigen Speichersysteme für das Ökosystem der erneuerbaren Energien."Ein weiterer Schwerpunkt von Vestel Mobility sind Batterie- und Energiespeichersysteme, wie Güler erläuterte: "Vestel Mobility richtet alle Aktivitäten auf Nachhaltigkeit aus und legt bei allen Lösungen Wert auf eine effiziente Ressourcennutzung. Unsere Batterie- und Energiespeichersysteme folgen demselben Prinzip und umfassen Batterielösungen für die Telekommunikationsbranche, Energiespeicherlösungen für Haushalt, Gewerbe und Industrie sowie Anwendungen in erneuerbaren Solar- und Windkraftanlagen. Energiespeichersysteme für Haushalte und öffentliche Einrichtungen gewinnen zunehmend an Popularität. Als Reaktion auf diese steigende Nachfrage hat Vestel seine ersten 75-kWh- und 300-kWh-Systeme auf den Markt gebracht und plant die Einführung von 5-MWh-Speichereinheiten für Solarkraftwerke im Jahr 2024. Heute wird die Größe des globalen Marktes für Energiespeichersysteme auf 70-80 GWh geschätzt. Es wird erwartet, dass der Markt bis 2030 400 GWh überschreiten wird. Dementsprechend wird der Wert des Marktes für Energiespeichersysteme (ESS) bis 2030 voraussichtlich 98 Milliarden Dollar erreichen."Die schnell zu installierenden Energiespeicher von Vestel lassen sich in die bestehende Infrastruktur integrieren und bieten dank der fortschrittlichen Lithium-Ionen-Batterietechnologie eine effiziente Energiespeicherung und eine zuverlässige Stromquelle. Das containerartige Energiespeichersystem, das sowohl für die gewerbliche/industrielle Nutzung als auch für Anlagen zur Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energiequellen konzipiert ist, bietet eine multifunktionale und zuverlässige Lösung zur Kostensenkung und Optimierung der Stromnutzung bei Schwankungen im Stromnetz.Erfahrungen in der Elektronik neu in der Mobilität interpretiertVestel setzt sein umfassendes Know-how in den Bereichen Software, Hardware und Design, das es im Laufe seiner langjährigen Tätigkeit in der Elektronikindustrie erworben hat, effektiv in der Mobilitätsbranche ein. Vestel hat 2017 seine AC-Serie für die Verwendung in Haushalten und Kleinunternehmen auf den Markt gebracht und sein Portfolio um DC-Serien für Schnellladestationen mit 60 kW, 120 kW und 150 kW sowie ultraschnelle Ladestationen mit 180 kW, 240 kW, 320 kW und 400 kW erweitert, die jetzt an den gebührenpflichtigen Ladestationen für Elektrofahrzuge auf öffentlichen Parkplätzen und in Fuhrparks für Elektrofahrzeuge verfügbar sind und die Ladezeit auf 10 bis 45 Minuten reduzieren.Mit der für 2024 geplanten Einführung neuer Elektrofahrzeugkomponenten mit 720-kW-Stationen und 1-MW-Stationen im Jahr 2025 wird Vestel neben Personenkraftwagen auch die Fuhrparks aus Elektrofahrzeugen für den öffentlichen Verkehr in sein Portfolio aufnehmen.Vestel hat bereits über 180.000 Ladestationen für Elektrofahrzeuge in der Türkei und in fast 30 europäischen Ländern installiert und hat derzeit viele internationale und nationale Kunden."Wir sind sowohl Anteilseigner als auch Zulieferer von TOGG"Der Geschäftsführer von Vestel, Ergün Güler, erinnerte daran, dass Vestel nun einen Anteil von 23 Prozent am TOGG-Projekt hält, an dem das Unternehmen 2017 erstmals beteiligt war: "Wir wollten nicht nur Anteilseigner bei TOGG sein, sondern auch Zulieferer. Und heute stellen wir das Markenzeichen von TOGG, die integrierte Anzeige, her. Unsere Fahrzeuge sind mit der Mini-LED-Technologie ausgestattet, ein Merkmal, das bei Elektroautos nicht üblich ist. Wir haben unser umfassendes Know-how im Bereich der Elektronik in diesen Bereich einfließen lassen. Wir tragen derzeit sowohl in der Fertigung als auch in den Bereichen Design, Software und Forschung und Entwicklung zu dem Projekt bei."