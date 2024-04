Sven Köpsel, Head of Investor Relations & Corporate Communication von Suess MicroTec, hielt einen Vortrag auf der German Small Cap Select Conference von mwb research. Die Präsentation hob die außergewöhnliche Positionierung von Suess MicroTec in wachstumsstarken Bereichen des Halbleiterausrüstungsmarktes hervor, insbesondere angetrieben durch KI-Anwendungen, die über 30% der Aufträge im GJ23 ausmachten. Trotz der Herausforderungen in der Branche verzeichnete das Unternehmen im GJ23 ein Umsatzwachstum von 17 %, ganz im Gegensatz zum rückläufigen Markt für Waferfab-Anlagen. Für das GJ24 wird eine Margenausweitung erwartet, wobei die Bruttomarge um 240 Basispunkte und die EBIT-Marge um 190 Basispunkte in der Mitte der Prognosespanne steigen sollen. Die Bewertung des Unternehmens stellt eine gute Einstiegsmöglichkeit dar, da die Margen immer noch unter dem Industriestandard liegen und ein deutlicher Abschlag zu den Multiplikatoren der Vergleichsgruppe besteht. Dies deutet auf ein Potenzial sowohl für Gewinnwachstum als auch für die Ausweitung des Multiplikators hin, was die Kaufempfehlung von mwb research mit einem DCF-Kursziel von EUR 44,00 bestätigt. Eine Aufzeichnung der Präsentation finden Sie unter https://research-hub.de/events.Das vollständige Update ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/SUESS%20MicroTec%20SE





Großer Dividenden-Report 2024 von Dr. Dennis Riedl Der kostenlose Dividenden-Report zeigt ganz genau, wo Sie in diesem Jahr zuschlagen können. Das sind die Favoriten von Börsenprofi Dr. Dennis Riedl Jetzt hier klicken