Kontron präsentierte auf der German Small Cap Select Konferenz von mwb research, einem vierteljährlichen Konferenzformat für börsennotierte Unternehmen in Deutschland. CFO Clemens Billek führte durch die Präsentation und hob den erfolgreichen Abschluss des Geschäftsjahres 2023 hervor, sowohl operativ als auch strategisch dank einer Reihe von wichtigen Akquisitionen. Nach dem Verkauf des IT-Services-Geschäfts nimmt die neue Kontron nun langsam Gestalt an und konzentriert sich auf Megatrends wie Digitalisierung, KI und Nachhaltigkeit, die das Unternehmen mit IoT-Produkten bedienen wird. Die jüngste Übernahme der börsennotierten Katek scheint auf dem richtigen Weg zu sein und sollte die Grundlage für zusätzliches Umsatz- und Gewinnwachstum in der Zukunft bilden. Die Analysten von mwb research bekräftigen ihre Kaufempfehlung mit einem unveränderten Kursziel von EUR 34,00 und sind der Ansicht, dass die jüngste Kursschwäche eine attraktive Einstiegsmöglichkeit bietet. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/Kontron%20AG





