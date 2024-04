Augsburg (www.anleihencheck.de) - Sitzungswoche in der EZB: Die Zinsen dürften wohl noch einmal unverändert bleiben, allerdings sind Hinweise auf eine baldige Zinswende zu erwarten, so die Analysten der Fürst Fugger Privatbank.Der März habe mit einer Teuerung von nur noch 2,4 Prozent nachlassenden Inflationsdruck in Europa gezeigt. Andrea Greisel, Portfoliomanagerin der Fürst Fugger Privatbank: "Die Inflation in Europa bewegt sich relativ zielstrebig auf das EZB-Ziel von 2 Prozent zu. Das sollte eigentlich Spielraum für eine erste Zinssenkung im Juni geben." Ganz anders sehe es in den USA aus. Dort seien die noch zu Jahresbeginn erwarteten sechs Zinssenkungen bereits deutlich revidiert worden. Ein Großteil der Marktteilnehmer gehe nur noch von drei Zinsschritten aus und selbst die seien angesichts der jüngsten Äußerungen einiger US-Notenbankmitglieder fraglich. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...