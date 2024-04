Köln (www.fondscheck.de) - Im März herrschte eine freundliche Stimmung an den Märkten vor, so die Experten von Sauren im Kommentar zum Sauren Nachhaltig Wachstum Fonds (ISIN LU0115579376/ WKN 940641).Die Aktienmärkte hätten ihre Aufwärtsbewegung fortgesetzt und über alle Regionen hinweg zugelegt. Die Märkte in Europa hätten den US-amerikanischen Markt übertroffen, welcher sich wiederum besser als die asiatischen Märkte entwickelt habe. Nebenwerte hätten in Europa und in den USA noch besser als Standardwerte abgeschnitten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...